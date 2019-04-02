Remzi Sarsılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Siirt Baykan belediye başkan adayı olan Remzi Sarsılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Siirt Baykan ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Remzi Sarsılmaz isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Siirt Baykan adayı Remzi Sarsılmaz kimdir? HDP Siirt Baykan adayı Remzi Sarsılmaz yüzde kaç oy aldı?

Remzi Sarsılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Siirt Baykan belediye başkan adayı olarak gösterilen Remzi Sarsılmaz Baykan ilçesinde % 27,74 oranında oy almıştır. Baykan ilçesinde % 27,74 oranında oy olan Remzi Sarsılmaz adlı HDP adayı toplamda 902 adet oy sayısına ulaştı.

Remzi Sarsılmaz Kimdir?

Remzi Sarsılmaz, İlk ve orta öğrenimini Baykal'da tamamladı. İstanbul'da ticaretle uğraşan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Sarsılmaz, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Siirt Baykan ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.