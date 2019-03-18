Renault Avustralya'dan Puanla Döndü

Yarışa 11'inci sırada mükemmel bir çıkış ile başlayan Nico, ilk turda 8'inci sıraya yükselerek etkili bir yarış çıkardı ve yarışı geçtiğimiz yıl Avustralya'da yaptığı gibi 7'inci sırada tamamladı.

Daniel Ricciardo'nun aracı, takımla ilk yarışında 28'inci turda alev aldı ve müdahale edilerek araç söndürüldü. Aracın hasar görmesinden dolayı tedbir gereği yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Kendi evinde mükemmel bir başlangıç yapan Daniel Ricciardo, pistin sağ tarafındayken ön kanatçığını kaybederek durmak zorunda kaldı ve ardından da yarıştan çekildi.

11'inci sırada başladığı yarışı 7'inci sırada tamamlayan Nico Hülkenberg; "Sezona iyi bir başlangıç yaptık ve çok sağlam puanlar kazandık. Zorlu bir yarış oldu, özellikle son 10 turda üzerimde baskı vardı. Yarışı 7'inci sırada tamamladığım için mutluyum. Burada iyi bir sonuç elde etmek bizim için çok önemliydi, başlangıçtaki ve ilk turdaki performansımız belirleyici oldu. Bundan sonra aracı ve lastikleri yönetmek gerekiyordu. Bu olumlu sonuçtan dolayı mutluyuz ancak daha yapılacak çok işimiz var. Performansımızı artırmak için çalışmaya devam etmeliyiz. "

Yarışa 12'inci sırada başlayan Daniel Ricciardo; "Çok üzgünüm. İyi bir başlangıç yaptıktan sonra Perez'i yakalamayı başardım ve onunla yan yana yarışmaya başladım. Bir tekerlek kaybettim ama çok endişelenmedim ancak ardından aldığım büyük bir darbe ile şok oldum. Yaşadıklarım çoğunlukla şanssızlıktan kaynaklandı, ne yazık ki otomobil yarışında şansın rolü çok fazla. Her şey çok hızlı oldu, bu şekilde bitirmiş olmam çok üzücü. Nico, ilk 8'i hak ettiğini ispatlamış oldu. Bahreyn'de daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul; "Yaşadığımız olumlu ve olumsuz sonuçlar düşünülürse, Avustralya'dan çelişkili duygularla ayrılıyoruz. Yaşadığımız sorunlar performansımızı ve çıkış pozisyonlarımızı etkiledi. Bu durum Daniel'in start alırken işini zorlaştırdı. Yükselmeye çalıştık, ancak aracın hasar görmesinden dolayı durmak zorunda kaldık. Nico çok güçlü bir yarış çıkartarak durumu toparladı ve yarışı 7'inci sırada tamamladı. Aracımızın bu hafta sonu gösterdiği performansın çok üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Gelecek yarışta ilk yarıdaki performansımızı artırmayı ve daha güçlü bir performans hedefliyoruz. Bunun için planlı olarak çalışacağız."

Kaynak: Bültenler