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Renault Castrol işbirliği genişliyor

CARMEDYA.COM – Castrol ve Renault Grubu devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor. Yapılan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Renault Grubu’nun 1 Ocak 2020 itibari ile yarış pistlerinde kullanımın yanı sıra global çapta tüm servislerine önereceği yağ da Castrol olacak. 2017 yılından bu yana Renault Sport Formula One™ Takımının resmi partneri olan BP-Castrol, 5 yıl...The post Renault Castrol işbirliği genişliyor appeared first on Carmedya.

21.09.2019 13:54Renault Castrol işbirliği genişliyor
CARMEDYA.COM - Castrol ve Renault Grubu devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor.



Yapılan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Renault Grubu'nun 1 Ocak 2020 itibari ile yarış pistlerinde kullanımın yanı sıra global çapta tüm servislerine önereceği yağ da Castrol olacak.

2017 yılından bu yana Renault Sport Formula One™ Takımının resmi partneri olan BP-Castrol, 5 yıl daha pistlerde teknik iş ortağı olmaya devam edecek.

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Renault, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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