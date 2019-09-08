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Renault'da 1.500TL'den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı

Renault'da 1.500TL'den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı Renault, Eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları* ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

08.09.2019 03:40 Renault'da 1.500TL'den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı
Renault'da 1.500TL'den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı


Renault, Eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları* ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya dahilinde Clio HB** 70.900TL'den başlayan fiyat ve 1.500TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan** ise 95.900TL'den başlayan fiyat ve 2.000TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault Captur'un Icon 1.5 dCi 90 bg versiyonunda ise 20.000TL'ye varan indirim fırsatı yer alıyor.

Diğer taraftan Renault'nun hafif ticari modellerinde 50.000TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı mevcut.

Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.

Renault, Eylül, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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