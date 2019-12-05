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Renault'da aralık ayında cazip fırsatlar

Renault, aralık ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor.

05.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:10Renault'da aralık ayında cazip fırsatlar
, aralık ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor.
Renault'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Renault, hafif ticari araç müşterileri için de cazip fırsatlar yer alıyor. ayında Kangoo Express modelinde 6 bin TL; Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde ise 4 bin 500 TL indirim imkanı bulunuyor.

Aralık ayında hurda teşviki ile Clio HB 74 bin 900TL'den, Megane Sedan ise 105 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor. Kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da sağlanıyor.

Renault, Megane, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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