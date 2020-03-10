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Renault'dan mart ayına özel kampanya

Renault, mart ayında müşterilerine 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerini sıfır faiz ve cazip fiyatlarla sunuyor.

10.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:14
Renault'dan mart ayına özel kampanya
Renault , mart ayında müşterilerine 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerini sıfır faiz ve cazip fiyatlarla sunuyor.
Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB Joy 0.9 TCe 90bg ve Megane Sedan 1.3 TCe 140bg modellerinde 24 bin TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz seçeneği bulunuyor.
Mart ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 99 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide beş yüzer TL indirim imkanı da yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Renault, Megane, Güncel
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