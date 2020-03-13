Renault'dan sıfır faiz ve avantajlı fiyatlar
Renault, mart ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.
13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00
Renault , mart ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB Joy 0.9 TCe 90bg ve Megane Sedan 1.3 TCe 140bg modellerinde 24 bin TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Mart ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 99 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla* müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.
Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB Joy 0.9 TCe 90bg ve Megane Sedan 1.3 TCe 140bg modellerinde 24 bin TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Mart ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 99 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla* müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.
Kaynak: Carmedya.com
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