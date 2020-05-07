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Renault'dan "Şimdi Al Eylülde Ödemeye Başla" kampanyası

Renault, mayıs ayında müşterilerine, bazı Clio modelleri ve Megane Sedan modelleri için uygun koşullar içeren bir kampanya fırsatı sunuyor.

Renault'dan
07.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:14
Renault, mayıs ayında müşterilerine, bazı Clio modelleri ve Megane Sedan modelleri için uygun koşullar içeren bir kampanya fırsatı sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault'nun "Şimdi Al Eylülde Ödemeye Başla" kampanyası, Yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio 4'ün Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının perakende satın alımları için yer alıyor.
Kampanya kapsamında söz konusu modeller için 63 bin 700 TL kredi tutarı, 39 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Müşteriler, ödemeye Eylül 2020'de başlıyor. Eylül ayında başlayacak aylık ödemelerin ilk 4 ayında 750 TL, kalan aylarda ise 2 bin 569 TL ödeme tutarı mevcut oluyor.
15 Mayıs 2020'ye kadar geçerli kampanyada Clio4 98 bin 400 TL, Yeni Clio 111 bin 400 TL ve Megane Sedan 146 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.
Bu arada, kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerli oluyor. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanıyor. Finansman kampanyaları birleştirilemiyor. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil edilmiyor. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişiyor. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil olmuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Renault, Megane, Güncel, Haber

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