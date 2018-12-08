Renault'dan Sosyal Medyada Bir İlk!

Renault, Kasım ayında Büyük Haber başlıklı ÖTV Kampanyasıyla sosyal medyada dikkat çekmişti.

"Ali İhsan Varol'la #Kararsızlık" adı verilen Facebook canlı yayınında Renault, Türkiye'de ilk defa canlı yayında crowdsourcing ile ilanını oluşturan marka oldu.

Renault, 1 Aralık'ta sosyal medya kapak fotoğraflarını "#Kararsızlık" yazılı görsellerle değiştirerek başlattığı kampanyasında, devam eden günlerde her otomobili birbirinden farklı renkler ve kampanya sloganlarıyla duyurdu. Bu sıra dışı uygulamaların haricinde, kararsız geçen 4 günün ardından Renault, Türkiye'de sosyal medyada bir ilke imza attı. "Ali İhsan Varol'la #Kararsızlık" ismini verdiği bir Facebook canlı yayınında bütün bu kararsızlığı sona erdirdi.