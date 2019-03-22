Renault, Duyguları Görselleştiren Yapay Zekâ ile Müşteri Hizmetleri Vermeye Başladı

Yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşmasıyla, firmaların bu sisteme dayalı teknolojiler geliştirmesi mümkün oluyor. Renault Türkiye
ise yapay zekâ teknolojilerine müşterileriyle daha iyi iletişim kurabilmek adına yatırım yaptı.
Renault Diyalog merkezini faaliyete sokan firma, müşterileriyle onların içinde bulundukları duruma göre konuşmak için bekleyen bir ekip kurdu. Yapay zekâ yazılımları ise temsilcilerle müşterilerin konuştukları anda devreye giriyor. Müşterinin ses tonundan onu tanıyıp hangi duygular içerisinde olduğunu anlamlandıran sistem, müşteri temsilcisini yönlendiriyor.
Özellikle çağrı merkezleriyle kurulan iletişimdeki engelleri ortadan kaldıran Renault Diyalog, kesintisiz şekilde hizmet vermeye de devam edecek.
Hemen aşağıdaki videoda Renault'un yapay zekâ destekli çağrı merkezini nasıl çalıştığını görebilirsiniz Açıklaması
Türkiye, Renault, Teknoloji
Kaynak: WebTekno