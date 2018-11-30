Renault F1 Araçlarını Orta Boy Van ile Taşıyor

CARMEDYA.COM – Bir yarış arabasını piste çıkarmak için neler gerekli. Bir çok prosedür ve o otomobili taşıyacak bir araç.
Portatif bir van
Peki Renault
bunun için ne mi yaptı? Fromula 1 aracını arkasına sığdıracak genişlikte bir van üretti. Bu Renault Master, tek bir F1 aracını taşımak için Renault Pro + Akredite Dönüştürücü programı aracılığıyla Advanced KFS tarafından özel olarak üretildi.Bu model 2.3 litrelik çift turbo dizel ünite ile kombine edilmiş. 170 HP
gücünde olan bu motor araca performans konsunda büyük destek oluyor. Ayrıca otomobilin içine 10.6 KN bir elektrikli bir vinç konumlandırılmış. Bu vinç ile model 15 dakikada araca yüklenip indirilebiliyor.
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Renault