Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Renault Grubu Çin'de LCV ve elektrikli araçlarda yoğunlaşacak

Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan elektrikli araçlar (EV) ve hafif ticari araçlar (LCV) üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı.

14.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:03
Renault Grubu Çin'de LCV ve elektrikli araçlarda yoğunlaşacak

Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan elektrikli araçlar (EV) ve hafif ticari araçlar (LCV) üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı. Bu yeni strateji dahilinde Renault Grubu'nun Çin'deki faaliyetleri aşağıda belirtildiği biçimde yürütülecek.

Groupe Renault Çin bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Francois Provost, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Geleceğin temiz ulaşımının iki ana etkeni olan elektrikli araçlara ve hafif ticari araçlara yoğunlaşacak ve Nissan ile ilişkimizden daha verimli bir biçimde yararlanacağız" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu içten yanmalı motorlu binek araçlarla ilgili faaliyetlerini Dongfeng Motor Corporation'a devredeceği bir hisse ön devir anlaşması imzaladı. DRAC, bu anlaşma sonrasında Renault markasıyla ilişkili faaliyetlerini durduracak" denildi.

Artan kentleşme hızı, büyüyen e-ticaret, şehir içi ulaşım planları ve müşterilerin esnek kullanım alışkanlıklarının, Çin'de hızla değişen hafif ticari pazarının öne çıkan özellikleri olduğu vurgulanan açıklamada,  "2019'da 3.3 milyona ulaşan bu pazarın yukarı yönlü istikrarını koruyacağı tahmin ediliyor" denildi.

2019 yılında satılan 860 bin elektrikli araç ile Çin'in, dünyanın açık ara en büyük elektrikli araç piyasası konumunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Elektrikli araç satışlarının 2030 yılına kadar Çin pazarının yüzde 25'ine ulaşması öngörülüyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Elektrikli araç üretimi alanında öncü konumda bulunan Renault Grubu, 2011 yılından bu yana dünya çapında 270 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

"Bu durum, A segmentinde en iyi yerel otomobil üreticileriyle yarışabilecek ilk elektrikli otomobili olan Renault City K-ZE'nin başarılı lansmanının da ortaya koyduğu üzere, Renault Grubu ve ortaklarına Çin'de güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor.

"Renault Grubu, eGT bünyesinde Nissan ve Dongfeng ile olan ortaklığını güçlendirerek K-ZE'yi tüm dünyada tercih edilen bir araç yapmayı öngörüyor.

"Avrupa pazarı için 'Dacia Spring' konseptini temel alan bir model ise 2021 yılından itibaren satışa sunulacak.

"JMEV, kurulduğu 2015 yılından bu yana elektrikli araç sektöründe atak ve üretken bir oyuncu olarak tanınıyor.

"Renault'nun kalite ve teknoloji desteğiyle JMEV'in, 2022 yılında dört ana model ile Çin elektrikli araç pazarının yüzde 45'ine hakim olması öngörülüyor.

"Yeni Çin stratejisi, Renault'nun rekabet avantajlarını güçlendirerek şirketin Çin piyasasında uzun süre kalmasını destekleyecek ve İttifak'ın yeni "lider-takipçi" konsepti dahilinde Nissan ile olan sinerjisini en üst düzeye çıkaracaktır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Renault, Nissan, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Ekonomi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak Ekonomi
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat yapısı değiştirildi Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Haberler ›› Ekonomi ››Renault Grubu Çin'de LCV ve elektrikli araçlarda yoğunlaşacak - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:24: IMF'den gelişmekte olan ülkelere yardım - Ekonomi 17:24: ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek - Ekonomi 17:06: Celp ve terhisler ertelendi - Ekonomi 17:06: Başkan Kozuva, Hisarcıklıoğlu ile görüştü - Ekonomi 17:02: Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi 16:35: Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak - Ekonomi 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin