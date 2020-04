Renault Grubu Çin stratejisini belirledi

Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan Elektrikli Araçlar (EV) ve Hafif Ticari Araçlar (LCV) üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı.

Kaynak: Carmedya.com

Bu yeni strateji dahilinde Renault Grubu'nun Çin'deki faaliyetleri aşağıda belirtildiği biçimde yürütülecek.İçten Yanmalı Motorlu (ICE) Binek Otomobil PazarıRenault Grubu içten yanmalı motorlu binek araçlarla ilgili faaliyetlerini Dongfeng Motor Corporation'a devredeceği bir hisse ön devir anlaşması imzaladı. DRAC, bu anlaşma sonrasında Renault markasıyla ilişkili faaliyetlerini durduracak.Renault Grubu, Çin'deki 300 bin müşterisine Renault bayileri ve İttifak iş birliği üzerinden yüksek kaliteli satış sonrası hizmet sağlamaya devam edecek.Renault marka binek araçlar için yapılacak diğer geliştirmelerin ayrıntıları, Renault Grubu'nun yeni orta vadeli gelecek planında yer alacak.Bunun yanı sıra, Renault ve Dongfeng, DRAC'a parça tedariki ve Dongfeng Automobile Co., Ltd. şirketine dizel lisansı gibi yeni nesil motor konularında Nissan ile iş birliğine devam edecek. Renault ve Dongfeng ayrıca, akıllı bağlı araçlar alanında yenilikçi iş birliği yapacak.Hafif Ticari Araçlar (LCV) PazarıArtan şehirleşme hızı, büyüyen e-ticaret, şehir içi ulaşım planları ve müşterilerin esnek kullanım alışkanlıkları Çin'de hızla değişen hafif ticari pazarının öne çıkan özellikleri olarak yer alıyor. 2019'da 3,3 milyona ulaşan bu pazarın yukarı yönlü istikrarını koruyacağı tahmin ediliyor.Aralık 2017'de faaliyetlerine başlayan Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), Renault Grubu'nun Çin'deki hafif ticari araçlar alanındaki faaliyetlerinin güvenilir ortağı konumunda.Renault Grubu, Avrupa'da hafif ticari araçların yanı sıra elektrikli hafif ticari araç alanındaki satış hacmi ile piyasa lideri konumundadır.Öte yandan Jinbei, 2019 yılında Çin'de 1,5 milyon müşteri ve yaklaşık 162.000 satış ile köklü bir markadır. RBJAC, Renault uzmanlığı ve teknolojileriyle Jinbei modellerini modernleştirirken, 2023 için toplam 5 ana model ile ürün grubunu genişletiyor. Gelecekte ihracat yapmak da şirketin planları arasında yer alıyor.Elektrikli araç (EV) Pazarı2019 yılında satılan 860.000 elektrikli araç ile Çin, dünyanın açık ara en büyük elektrikli araç piyasası konumundadır. Elektrikli araç satışlarının 2030 yılına kadar Çin pazarının yüzde 25'ine ulaşması öngörülüyor.Elektrikli araç üretimi alanında öncü konumda bulunan Renault Grubu, 2011 yılından bu yana dünya çapında 270.000 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu durum, A segmentinde en iyi yerel otomobil üreticileriyle yarışabilecek ilk elektrikli otomobili olan Renault City K-ZE'nin başarılı lansmanının da ortaya koyduğu üzere, Renault Grubu ve ortaklarına Çin'de güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor.Renault Grubu, eGT bünyesinde Nissan ve Dongfeng ile olan ortaklığını güçlendirerek K-ZE'yi tüm dünyada tercih edilen bir araç yapmayı öngörüyor. Avrupa pazarı için "Dacia Spring" konseptini temel alan bir model ise 2021 yılından itibaren satışa sunulacak.JMEV, kurulduğu 2015 yılından bu yana elektrikli araç sektöründe atak ve üretken bir oyuncu olarak tanınıyor. Renault'nun kalite ve teknoloji desteğiyle JMEV'in, 2022 yılında dört ana model ile Çin elektrikli araç pazarının yüzde 45'ine hakim olması öngörülüyor.Yeni Çin stratejisi, Renault'nun rekabet avantajlarını güçlendirerek şirketin Çin piyasasında uzun süre kalmasını destekleyecek ve İttifak'ın yeni "lider-takipçi" konsepti dahilinde Nissan ile olan sinerjisini en üst düzeye çıkaracaktır."Çin'de yeni bir sayfa açıyoruz"Groupe Renault Çin bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Francois Provost, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Geleceğin temiz ulaşımının iki ana etkeni olan elektrikli araçlara ve hafif ticari araçlara yoğunlaşacak ve Nissan ile ilişkimizden daha verimli bir biçimde faydalanacağız." dedi.