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Renault koronavirüs salgını nedeni ile Çin ve Güney Kore hariç tüm fabrikalarında üretimi durdurdu

Renault'dan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada "Grubumuz fabrika olan ülkelerdeki durum müsade eder etmez üretimin yeniden başlayacak ve gerekli önlemler alınarak talep karşılanacak" ifadeleri kullanıldı

30.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:44
Renault koronavirüs salgını nedeni ile Çin ve Güney Kore hariç tüm fabrikalarında üretimi durdurdu
Fransız otomotiv devi Renault koronavirüs salgını nedeni ile Çin ve Güney Kore hariç tüm fabrikalarında üretimi durdurduğunu açıkladı.

Renault'dan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada "Grubumuz fabrika olan ülkelerdeki durum müsaade eder etmez üretimine yeniden başlayacak ve gerekli önlemler alınarak talep karşılanacak" ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Renault, Dünya
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