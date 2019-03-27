Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Renault Megane kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model bu haliyle makyaj sinyalleri veriyor.Nürburgring'de kamuflajlı halleriyle kameralara yakalananMegane HB, makyajlanacağı haberlerini doğruladı. 2016 yılından bu yana Csegmentinde başarılı işler çıkaran model, makyajlanarak bu iddiasınıkuvvetlendirmek istiyor.Neler değişecek?Modelde ağırlıklı olarak tampon grubu değişime uğrayacak. Makyajile birlikte far grubunda da ufak değişimlerin olması bekleniyor. Ek olarak LEDgündüz aydınlatma imzası bu modelde değişime uğrayacak. Izgara gurunundeğişmesiyle birlikte model daha iddialı bir hale gelecek. Arka bölümde ise ilkdeğişecek olan alan tampon grubu oluyor. Stop grubunda da ufak değişimrüzgarları esecek. İç mekan ile ilgili fotoğraf bulunmasa da, yeni Renault Clio'dakideğişimlerin burada da yaşanması bekleniyor.The post Renault Megane makyajlanıyor appeared first on Carmedya.