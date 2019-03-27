27 Mart 2019, 19:05
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Renault Megane Makyajlanıyor

Renault Megane Makyajlanıyor

CARMEDYA – Renault Megane kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model bu haliyle makyaj sinyalleri veriyor. Nürburgring’de kamuflajlı halleriyle kameralara yakalanan Megane HB, makyajlanacağı haberlerini doğruladı. 2016 yılından bu yana C segmentinde başarılı işler çıkaran model, makyajlanarak bu iddiasını kuvvetlendirmek istiyor. Neler değişecek? Modelde ağırlıklı olarak tampon grubu değişime uğrayacak. Makyaj ile birlikte far grubunda da ufak...The post Renault Megane makyajlanıyor appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Renault Megane kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model bu haliyle makyaj sinyalleri veriyor.



Nürburgring'de kamuflajlı halleriyle kameralara yakalanan
Megane HB, makyajlanacağı haberlerini doğruladı. 2016 yılından bu yana C
segmentinde başarılı işler çıkaran model, makyajlanarak bu iddiasını
kuvvetlendirmek istiyor.



Neler değişecek?

Modelde ağırlıklı olarak tampon grubu değişime uğrayacak. Makyaj
ile birlikte far grubunda da ufak değişimlerin olması bekleniyor. Ek olarak LED
gündüz aydınlatma imzası bu modelde değişime uğrayacak. Izgara gurunun
değişmesiyle birlikte model daha iddialı bir hale gelecek. Arka bölümde ise ilk
değişecek olan alan tampon grubu oluyor. Stop grubunda da ufak değişim
rüzgarları esecek. İç mekan ile ilgili fotoğraf bulunmasa da, yeni Renault Clio'daki
değişimlerin burada da yaşanması bekleniyor.

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Kaynak: Carmedya.com