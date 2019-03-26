Renault Nissan Mitsubishi İttifakı'ndan Yeni Yönetim Kurulu

Dilovası Yüzme Havuzu'nun dış cephesi kaplanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası'na kazandırıyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir'in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası'nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. Boğaz manzaralısıyla da büyüleyecek olan yüzme havuzu binasının tüm cephelerinin sıva imalatları tamamlandı.

YANGIN TESİSATI YERLEŞTİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası'nda yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının tüm alçıpan asma tavan imalatı tamamlandı. Tüm binanın alçı sıva işleri devam ederken tüm katların yangın tesisat işi de bitmek üzere.

ÇATININ SAC KAPLAMASI TAMAMLANDI

Yeni sporcuların yetişeceği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun çelik konstrüksiyon üzeri kenet çatı alt sac kaplama imalatı tamamlandı. Zemin kat ve bodrum katta asma tavan imalatlarına devam eden ekipler, bina genelinde elektrik ve mekanik imalat işlerine de hummalı şekilde bitirmeye çalışıyor. Çatı kaplama imalatını da sürdüren ekipler son olarak cephe mekanik kaplama işine başladı.

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.

Kaynak: Bültenler