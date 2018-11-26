Renault'nun Formula 1'deki Yükselişi Devam Ediyor

55 turun sonunda yarışı 6'ıncı sırada tamamlayan Carlos Sainz, Formula 1'e 2016 yılında geri dönen Renault'ya genel klasmandaki en iyi sonucunu kazandırdı.

Renault Sport Formula 1 Takımı 2016 yılında 9'uncu, 2017 yılında 6'ıncı ve 2018 yılında 4'üncü sırada yer alarak hızlı gelişimini kanıtlamış oldu. Sezonu 122 puan ile tamamlayan Renault, geçen yılın toplamında elde ettiği puanı ikiye katlamayı başardı.

Nico Hülkenberg, elde ettiği 69 puan ile sezonu Sürücüler Şampiyonası'nda 7'inci sırada tamamlayarak şu ana kadarki en iyi sıralamasını elde etti. Carlos ise 53 puan ile 10'uncu sırada yer aldı.

Nico Hülkenberg, "Erken yarış dışı kalmak ve hafta sonu takımla birlikte çok çalışmamıza rağmen sezonu böyle tamamlamak hayal kırıklığı yarattı. Kazalarda ciddi tablolar ortaya çıkarabiliyor ama neyse ki sert bir çarpışma olmadı. Grosjean'ı görmedim ve pist dışına çıktığını düşünerek viraja girdim ama lastikler temas etti ve yarış dışı kaldım. Genel olarak iyi puan topladığımız olumlu bir sezonu geride bırakıyoruz. Takım, Markalar Şampiyonası'nda 4'üncü sıraya yükseldi ve ben de Sürücüler Şampiyonası'nda 7'inci sırada yer aldım. Kariyerimin en iyi sezonu oldu ve bu sezon gösterdiğimiz gelişim beni fazlasıyla memnun etti. Carlos ile çalışmak olağanüstüydü, mükemmel bir takım arkadaşı. Gelecek yıl Daniel'in de takıma katılmasıyla, daha da iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Bütün bunlar son derece heyecan verici…" dedi.

Yarışa 11'inci sırada başlayan Carlos Sainz, "Harika bir sonuç elde ettik. 6'ıncı sırayı elde ederek bir anlamda Fransa ve Meksika yarışlarını telafi etmiş olduk. Hızım tüm yarış boyunca son derece iyiydi ve yarışı mükemmel yönettiğimi düşünüyorum. Markalar Şampiyonası'nda 4'üncü sırayı elde ettik, bu bizim için çok iyi bir sonuç. Sezonun bu son yarışı, tüm sezon gösterdiğimiz gelişimi net olarak ortaya koymuş oldu. Burada başardıklarımızı değerlendirdiğimde, takımdan son derece mutlu ayrılıyorum ve bir pilot olarak bu beni motive ediyor. Renault ile son yarışımdı ve geride bıraktığım bir buçuk yıl için herkese teşekkür ediyorum. Aileden ayrılmış sayılmam, McLaren'e katıldıktan sonra da arkadaşlarımı görmeye devam edeceğim." dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul, "Harika bir sezon kapanışı oldu. 4'üncü sıra, şampiyonada hedeflediğimiz yerdi. Hem pistte yarışan iki pilot hem de pist dışında yapılan çalışmalar ile harika bir takım çalışması ortaya koyduk. Abu Dabi yarışı, tüm sezonun güzel bir özeti oldu. Hayal kırıklığı yaratan bir ilk sıralama ve zorlu bir ilk tur yaşadık ancak işimize yoğunlaşarak mükemmel stratejik tercihler yaptık ve işleri lehimize çevirdik. Diğer rakiplerimize karşı yakaladığımız avantajı iyi koruyarak herhangi bir sorun yaşamadan yarışı tamamladık. Nico'yu erken kaybetmek üzücüydü ancak bugün elde ettiğimiz sonuca önemli bir katkı yaptı. Ayrıca bize katıldığından bu yana takım için yaptıklarından dolayı Carlos'a teşekkür etmek istiyorum, mükemmel bir takım oyuncusu. Ortağımız McLaren'de gelecek yıl için kendisine başarılar diliyorum." dedi.