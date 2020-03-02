Renault'nun yeni konsept modeli Morphoz

Renault 'nun yeni konsepti Morphoz, markanın 2025 yılı sonrasına yönelik kişisel ve paylaşılabilir elektrikli mobilite vizyonunu yansıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İttifak'ın yeni modüler CMF-EV elektrik platformu sayesinde otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.

Renault Grubu, 10 yılda 8 elektrikli araç lansımanı gerçekleştirirken, daha fazla çok yönlülük ve uzun menzil için lokomotif modeli ZOE'yi sürekli geliştirdi. Şehir içi kullanıma uygun bir menzil sunan Twingo Z.E. modelini de geliştiren Renault'nun elektrikli modelleri arasında Çin'de pazara sunulan küçük şehir içi SUV modeli Renault City K-ZE ile Avrupa 'nın en önemli elektrikli hafif ticari araç gamı yer alıyor.

Morphoz, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault'nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor. Bu konseptte, farklı pil kapasitelerine sahip motorların ve akülerin enerji verimliliğini optimize etmek için en yeni teknolojik gelişmelerden faydalanan, şarj etme sistemlerindeki yapısal ve performans geliştirmelerinden istifa eden, ayrıca hem yolculukları hem de şarj işlemlerini optimize eden bağlantılı hizmetlerle donatılacak modeller yer alacak.

Ellere ve göze ihtiyaç yok

Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, yüzde 100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. Ayrıca, 3'üncü seviye otonom sürüş ile donatılan, 2017 yılında tanıtılan Symbıoz konsepti gibi özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.

Konseptin şehir versiyonu 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 kilometre menzile sahip. Bu akü kapasitesi, kullanıcı ihtiyaçlarının yüzde 90'ından fazlasını karşılayacak belli bir esneklik de sunuyor. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda karşılanamayan yüzde 10'luk kısım için Morphoz ek bir seyahat menzili artırma akü paketiyle donatılabiliyor. Araç özel bir istasyonda seyahat moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzil 700 kilometreye çıkıyor.

Morphoz, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin yaptığı tanıma göre, 3'üncü seviye otonom sürüş sunuyor. "Ellere ve gözlere ihtiyaç yok" olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve yoğun trafikte hareket edebiliyor.

Morphoz'un yolcu bölmesi, yola bakması gereken sürücü hariç tüm yolcuların sohbet etmek veya ortak bir aktivite yapmak için yüz yüze bakacak biçimde oturabilmelerini sağlayan bir "paylaşım" modu sunuyor. Tamamen simetrik ön yolcu koltuğu, arkaya bakacak biçimde tam tur döndürülüyor. Böylece yolcular, yolcu bölmesindeki orta konsolu ve geniş ekranı kullanarak kendilerini evlerinin oturma odasında gibi hissedebiliyor.

Morphoz, markanın gelecekteki elektrikli araçlarında görülecek yeni bir ışık imzasına sahip. LIVINGLIGHTS aydınlatma düzeni, tüm tampon boyunca uzanacak biçimde geniş. Seyahat modu ile Yeni Captur modelinin ön farlarını hatırlatan şehir versiyonu arasında farklı bir görünüm sunuyor.

Proaktif bir kişisel sanal asistan

Renault Morphoz'un sanal bir kişisel asistan olarak çalışan yapay zekası ekranlara veya konsola dokunarak el hareketleriyle veya sesli komutla çağrılıp yönetilebiliyor. Yapay zeka, şehir modunda iki randevu veya toplantı arasındaki süreyi optimize ederek verimli bir yolculuk sunuyor. Seyahat modunda ise Renault, elektrikli araçlara yönelik MY Renault uygulamasındaki elektrikli araç yolculuk planı gibi arzu edilen varış saatini ve kalan menzili dikkate alarak ilgili çekici yer önerileri sunuyor. Her iki modda da gösterge panelindeki büyük ekran, yolculuğu 3 boyutlu olarak gösteriyor.

Morphoz sürücü ve yolcularının, araçtayken dijital yaşamlarına ara vermeleri gerekmiyor. Akıllı telefonlar, otomatik olarak algılanıyor ve her yolcu sevdiği şarkıları koltuklardaki hoparlörlerden dinlemeye devam edebiliyor. Evde planlanan bir yolculuk, navigasyon sistemi tarafından otomatik olarak alınıyor ve sistem, araç varış noktasına yakın bir yere park edilince yürünecek son mesafenin rotasını sürücünün akıllı telefonuna gönderiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker, "Morphoz konsept modeli, cesur modülaritesi, yenilikçi tasarımı, paylaşım ve değişimi kolaylaştıran kullanıcı merkezli yapısıyla Renault tasarımının yeni LIVINGTECHTM felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Teknoloji, tüm biçimleriyle (tasarım, araç üstü sistemler, bağlanabilirlik, iç mekan düzeni) araç kullanıcılarına yeni bir yolculuk deneyimi sunuyor. Morphoz konsepti gerçek bir yaşam deneyimi..." ifadelerini kullandı.