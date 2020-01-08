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Renault ocakta sıfır faiz ve cazip fiyat sunuyor

Renault ocak ayında müşterilerine, cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

08.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:50 Renault ocakta sıfır faiz ve cazip fiyat sunuyor
ocak ayında müşterilerine, cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı ile 2020 model Clio HB ve Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

Renault açıklamasına göre, kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24 bin TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz seçeneği bulunuyor.

Belirtilen tüm finansman kampanyalarının sadece Maxxi Koruma satın alındığı takdirde geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olan kampanyada ocak ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg (Sınırlı sayıdaki araç için geçerli) 94 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılırken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 130 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Ayrıca ocak ayında tüm Renault binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100 bin TL'ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları mevcut.
Kampanya kapsamında Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

Renault, Megane, Güncel

Kaynak: AA

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