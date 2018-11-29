Renault Trucks'tan "Sıfır Faiz" Kampanyası

29 Kasım 2018 Perşembe 16:36



29 Kasım 2018 Perşembe 16:36

Renault Trucks, uzun yol çekicilerinden ağır şantiye kamyonlarına kadar tüm modellerinde yıl sonuna kadar 230 bin TL krediye 12 ay, yüzde sıfır faiz avantajı sağlıyor.Renault Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, Renault Trucks, tüm kamyon ve çekici modellerini kapsayan, 31 Aralık'a kadar devam edecek özel kampanyası ile ticari araç filolarına yola devam diyor. 230 bin TL'lik krediye 12 ay sıfır faiz avantajı sağlayan Renault Trucks, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.Kampanya kapsamındaki uzun yol serisi olan Renault Trucks T çekicileri, üstün bir yakıt tasarrufu ve konfor sunuyor. Ağır şantiye işlerinin zorlu koşullarında sefer sayısını azaltacak şekilde tasarlanan güçlü şasisi ve yüksek performansı ile K serisi, şantiye işlerinin yükünü hafifletiyor.C serisi ise şantiye görevlerinde performans ve manevra kabiliyeti ile ön plana çıkıyor. Hafif şasisi sayesinde yurt içi nakliyesinde kolaylık sunan D serisi kamyonlar da dağıtım görevlerinde yüksek verimlilik sağlıyor.Araçlarının verimlilikleri ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra Renault Trucks, satış sonrası hizmetleri de sunuyor. Renault Trucks yetkili servislerinden temin edilen ve montajı yapılan onaylı parçalarda tüm dünyada kilometre sınırsız 2 yıl parça garantisi sunuyor. Bu garanti, yedek parça, işçilik, etkilenen diğer yedek parçalar ve yol yardım hizmetini kapsıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, yıl sonuna kadar devam edecek kampanyalarında avro ve TL bazında seçenekler sunduklarını belirterek, "Yeni kampanyamız sayesinde araçlarını yenilemek isteyen veya yeni alım yapacak müşterilerimizin daha da avantajlı yatırımlar yapmalarını hedefliyoruz. Ticari araçlar sektöründe pazarda dalgalanmalar olsa da durmak söz konusu değil. Uluslararası ve yurt içi nakliyattan, inşaat alanına kadar süregelen işler son hızıyla devam ediyor. Bu nedenle teşvik eden ve destekleyen kampanyalar ile iş ortaklarımızın yanında oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.