Renault Trucks yılın ilk büyük teslimatını Netlog Lojistik'e yaptı

Netlog Lojistik ile Renault Trucks arasında yapılan iş birliği kapsamında, 150 adet Renault Trucks marka çekici Netlog Lojistik filosuna katıldı. Türkiye 'nin önde gelen entegre lojistik ve soğuk zincir lojistiği şirketi Netlog, 2020'de ilk yatırımını Renault Trucks ile araç filosu için yaptı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yatırımlarını sürdüren Netlog, 150 adet Renault Trucks T 480 çekiciyi filosuna kattı.Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Türkiye'deki büyüme hedeflerine paralel olarak 2020'yi 150 adetlik teslimatla başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Kendileri için iş ortakları ve müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler geliştirmenin ve bu ilişkileri korumanın çok önemli olduğunu dile getiren Blin, bu firmanın Netlog gibi önemli bir şirket olmasının önemi artırdığını söyledi.Blin, "Hedefimiz; müşterilerimizin tüm beklentilerini olabildiğince çabuk ve hızlı karşılamak. Bunun için üst düzey teknolojiye sahip ürünlerimize çok güveniyoruz." dedi.Müşteriler için araca sahip olma maliyetini düşürmenin ve satış sonrası hizmetin kalitesinin öneminden bahseden Blin, en büyük amaçlarının, "müşterin işinde başarılı olmasını sağlamak ve başarısını artırmak" olduğunu bildirdi.Blin, bunun için mümkün olabilecek en düşük bakım ve onarım giderlerini, araçların uzun süre operasyonda kalmasını sağlamayı sunmalarına ihtiyaç bulunduğunu anlattı."Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip ülke"Bir gazetecinin Türkiye ekonomisine ilişkin sorusu üzerine Blin, son yıllarda yaşanan dalgalanmaları işaret ederek, böyle bir ortamda ekonomiyi yönetmenin zorluğundan bahsetti.Blin, "Biz Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine güveniyoruz. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı büyük bir ülke ve ekonomi Türkiye. Aslında güçlü bir ekonomi ve bunun içerisinde iyi eğitilmiş insan gücü var. Bütün bu parametreler aslında ülkenin doğru yönde büyüyeceğini gösteren parametreler. Biraz uzun vadeli baktığımızda mutlaka çıkış olacak ve ekonomi büyüyerek gidecek." diye konuştu.Türkiye'nin lojistik açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Blin, "Türkiye'nin uzun vadede geleceğine güvendiğimiz için hem bayi teşkilatımıza, hem kendi insan gücümüze, hem de müşterilerimize yatırım yapıyoruz." ifadesini kullandı."Türkiye'de en hızlı büyüyen markayız"Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Netlog Lojistik'in sektöre öncülük eden atılımlarını ve açılımlarını her zaman yakından takip etiklerini belirterek, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Şirketler arası iş birliğinin yaklaşık 15 sene geriye gittiğini ifade eden Delepine, 150 adetle bu modelin en büyük filosunu Netlog'a teslim ettiklerini söyledi.Performans, sürücü konforu ve toplam sahip olma maliyeti açısından çok önemli çözüm önerileri sunduklarını vurgulayan Delepine, söz konusu araçların düşük yakıt tüketiminden bahsetti.Delepine, Netlog Lojistik'in araçlarının performans ve verimlilikleri kadar yakıt tasarruflarından da çok memnun olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"Ticari araçlar söz konusu olduğunda ana konu, araçların yüksek performans ile kesintisiz yolda olması ve toplam sahip olma maliyetleridir. Netlog Lojistik gibi büyük operasyonlar gerçekleştirdiğinizde toplam sahip olma maliyetleri, sunduğunuz hizmetin rekabetçiliği ve kalitesi anlamında önem taşıyor. Bu konuda her zaman sadece araçlarımız ile değil toplam çözümlerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz".Delepine, "Araçlarımız ve ürünlerimiz Türkiye pazarı tarafından kabul ediliyor. 2019 Renault T kabin Türkiye'de en çok satılan ithal çekici oldu. Renault Trucks da son 3 yılda Türkiye'deki çekici pazarında payını en hızlı artıran marka oldu ." diye konuştu."Araçlarımız yakıt tasarruflu, yüksek teknolojili ve konforlu"Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Renault Trucks T serisi çekiciler ile Türkiye'deki pazar paylarını artırdıklarını belirterek, uzun yol T serisinin segmentinde çok özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.Araçların teknolojik özelliklerinden, yakıt tasarrufundan ve konforundan bahseden Bursalıoğlu, bu özelliklerin hem lojistik firmalarının operasyonlarına hem de sürücülerin konfor ve verimliliklerine katkı sağladığını bildirdi.Bursalıoğlu, "Tüm sunduğumuz avantajların Netlog Lojistik tarafından takdir edilmesinden son derece memnunuz. İlk teslimatımızı, bu denli büyük bir yatırım ile Netlog Lojistik'e yapmak bizim için çok özel bir yıl başlangıcı oldu." dedi."Günlük 6 bine yakın tır hareketini yönetiyoruz"Netlog Lojistik Ticari Operasyonlar Başkanı Olcay Sunucu, lojistik alanında bir dünya markası olma hedefiyle çıktıkları yolda yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, bugün yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri alanında Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçısı olduklarını söyledi.Sunucu, "Bu hayalin peşinden koşarken her zaman en büyük önceliğimiz, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak oldu. Bugün attığımız bu imzalar ve gerçekleştirdiğimiz bu teslimat töreni de aslında Netlog'un Türkiye ekonomisine olan güveninin; ülkemizin geleceğine olan inancımızın en somut göstergesi." dedi.Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada taşımacılık sektörünün ekonomilerin can damarı olduğunu dile getiren Sunucu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu anlamda sektörde yaptığımız her yatırımla bir anlamda ekonomik faaliyeti destekliyoruz. Bugün Netlog olarak yurt içinde her gün 6 bine yakın tır hareketini yönetiyoruz. Lojistik şirketlerinin en büyük maliyet kalemi yakıttır. Bu denli büyük bir operasyonda katma değerli hizmet sunmanın ve hizmet kalitesinin yanı sıra maliyet tasarrufları da rekabet esaslarımızda önem taşıyor.""Uzun araştırmalar sonucu Renault Trucks'ta karar kıldık"Sunucu, Renault Trucks çekicileri 2008'den, T serisi çekicileri ise 2015'ten bu yana kullandıklarını belirterek, "Bu yeni nesil çekicilerle bir yandan maliyetlerimizi aşağı çekip müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunarken diğer yandan da çevrenin korunmasına katkıda bulunacağız." dedi.Sunucu, bir soru üzerine, araçların bir kısmının filo yenileme bir kısmının ise filo büyütme amacıyla alındığını belirterek, araçların Türkiye'de kullanılacağını söyledi.Satın almaya karar vermeden önce uzun süren bir karşılaştırma ve araştırma süreci geçirdiklerini dile getiren Sunucu, bu sürecin hemen hemen tüm ayaklarının sonucunda Renault Trucks'ta karar kıldıklarını vurguladı."Türkiye'de yatırımlarımız sürecek"Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 3 yıldır ağır vasıta araçlarının satışlarında ciddi azalma olduğuna, filoların yaşlandığına dair yorum ve 2020'de hareketlilik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, 2020 yatırımları içerisinde sadece 150 adet çekici olmadığını söyledi.Netlog'un yatırımlarının başka araçlar, sektörler ve depolarla süreceğini dile getiren Çak, 2020'nin geçen yıldan daha iyi olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, 2019'un şirketleri açısından nasıl geçtiğine dair bir soruya karşılık şu cevabı verdi:"2019 Türkiye için kolay bir yıl olmadı. Ancak önemli olan dalgalı denizlerde gemiyi nasıl kullandığınız. Biz geçen yıl güzel bir sene geçirdik. Tabii ki daha iyi olabilirdi ancak birçok rakibimizden veya sektördeki dostlarımızdan farkımız gelirlerimizin ve ciromuzun yüzde 50'ye yakını yurt dışından. Dolayısıyla dövizde dengeli bir şekilde etkilenmemiz oldu. Ancak önemli olan bizim değil müşterilerimize iyi olması. Onlar büyürse biz büyürüz.Türkiye'de bazı sektörlerde geçen yıl daralmalar yaşandı ancak bunun kalıcı olmadığını düşünüyoruz. Netlog olarak bugüne veya seneye oynayan bir şirket değiliz yatırımlarımız, ektiğimiz tohumlar 3-5 yıl içerisinde yeşerecek ve şirketimiz önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çok daha iyi hale gelecek. Türkiye'de yatırımlarımız sürecek, satın alma görüşmeleri yapıyoruz şu anda bazı sektörlerde. Yurt dışında devamlı masada olduğumuz şirketler var."