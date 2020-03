Renault, yeni Alpine 110 Legende GT serisini tanıtıyor

Uzun vadeli planı çerçevesinde yeni adımlar atan Renault Grubu markası Alpine, sınırlı sayıdaki özel seri 110 Legende GT modelini tanıtıyor.Renault tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar sunulan "en şık" A110 modelin tanıtımı, A110 Color Edition 2020 ile birlikte gerçekleşiyor.Dünya çapında sadece 400 adet üretilen A110 Legende GT modelin tasarımında mevcut A110 Legende modelinden esinlenildi. Yeni model, kabin içinin yanı sıra dış tasarım için de özel tasarlanmış bileşenleri ile A110 Legende modelin şıklığını bir adım öteye taşıyor.Bugüne kadarki en şık A110'un ortaya çıkmasını sağlayan modelin yeni yorumu, markanın en seçici spor otomobil müşterilerinin dikkatini çekmesini sağlıyor.Üç renkle sunulan A110 Legende GT model 1,8 litre turbo motor, 252 bg güce sahip. Hafifliği ve çift kavramalı şanzımanı sayesinde A110 Legende GT 0'dan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede çıkıyor ve 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Araçta çok sayıda standart ekipman bulunuyor.Her yıl yenilenecek olan yeni bir program olan ve A110 serisinin özelliklerini öne çıkartan A110 Color Edition ise sınırlı bir süre boyunca, her seferinde yeni ve özel bir renkle A110 model sunulacak.A110S ile olduğu gibi A110 Color Edition 2020 de kabin genelinde Dinamica döşemeyle donatıldı ve bu da modele üst ürün gamlarını andıran sportif bir hava katıyor. Bu yeni versiyon, 292 bg motor, etkileyici tarz ve şasi ayarı da dahil A110S ile aynı özellik seviyelerine sahip. A110 Color Edition 2020, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 4,4 saniyede çıkabiliyor ve 260 km/sa maksimum hıza erişebiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Alpine Genel Müdürü Patricak Marinoff, "Bu yeni lansmanlar ile Alpine için yeni rönesans dönemini başlatıyoruz. A110 Legende GT her A110 modelin sahip olduğu kendine özgü zarafeti bir adım öteye taşıyor. Bu Alpine modeli, her şeyden önce modelin zamandan bağımsız tasarımını beğenen müşterilere hitap ediyor. A110 başlangıçtan beri bir karakter ortaya koyması için tasarlanıp geliştirildi. A110S'in etkileyici ve sportif tarzı ve A110 Legende GT'nin şıklığı ile aracın tüm potansiyelini ortaya koymuş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.