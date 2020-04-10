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Renault Yönetim Kurulu maaşlarında koronavirüs tasarrufu

Renault Yönetim Kurulu'nun daha önce 24 Nisan olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran'a ertelenirken, yönetim kurulu üyelerinin tamamının ücretlerinin düşürülmesi kararlaştırıldı.

10.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:00
Renault Yönetim Kurulu maaşlarında koronavirüs tasarrufu
Renault Yönetim Kurulu'nun daha önce 24 Nisan olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran'a ertelenirken, yönetim kurulu üyelerinin tamamının ücretlerinin düşürülmesi kararlaştırıldı.

Renault açıklamasına göre, Boulogne-Billancourt'da 9 Nisan'da, Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard başkanlığında toplanan Renault Yönetim Kurulu, daha önce 24 Nisan olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'nı 19 Haziran'a erteledi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın detayları, hissedarlara ileri bir tarihte bildirilecek. Alınan karar gereği, kar paylı hissedarlar Genel Kurul Toplantısı ise 12 Haziran'da yapılacak.

Renault Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak dünya genelinde yaşanan krizin etkilerinin aşılması yönünde çaba gösteren grubun, tüm paydaşlarına karşı sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'nda temettü dağıtılmasını teklif etmeme kararı aldı.

Kesintilerden elde edilecek tasarruf miktarı dayanışma fonuna aktarılacak
Açıklamaya göre, aynı anlayışla Renault Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ücretlerinin düşürülmesine karar verdi.
Bu kapsamda Jean-Dominique Senard, 2020 yılı ikinci çeyreği için ücretini en az yüzde 25 düşürürken, yönetim kurulu üyeleri de 2020 mali yılı için huzur haklarının yüzde 25 oranında azaltılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kesintilerden elde edilecek tasarruf miktarı, 2 Nisan'da imzalanan Dayanışma ve Gelecek Sözleşmesi kapsamında dayanışma fonuna aktarılacak.

Ayrıca geçici bir dönem için Renault SA İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Clotilde Delbos'un da 2020 yılının ikinci çeyreği için alacağı ücret, en az yüzde 25 azaltıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Renault, Güncel
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