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Reng-i Hakkari'den farkındalık klibi

Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, değişik illerden sanatçıların katılımıyla "sanat eve sığar" sloganıyla takipçileri için farkındalık klibi hazırladı.

13.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:04
Reng-i Hakkari'den farkındalık klibi
Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, değişik illerden sanatçıların katılımıyla "sanat eve sığar" sloganıyla takipçileri için farkındalık klibi hazırladı.

Türkiye ve dünyada adında sıkça süz ettiren ve bünyesinde değişik dallardan onlarca müzisyen bulunduran Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, değişik illerde bulunan sanatçılarla birlikte farkındalık amaçlı bir klip hazırladı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun paylaştığı klipte, "Sanat sınırları zorlamaya, engelleri aşmaya devam ediyor. Dünya tarihine bakıldığında birçok dönemde çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalınmış, çok acı sonuçlar alındığı görülmüştür. Hastalıkların yayılma dönemleri bunlara en bariz örneklerdir. Fakat unutulmamalıdır ki usta kaptan fırtınalı havada belli olur" mesajı verildi.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu yetkilileri, kendi bünyesindeki sanatçılar ve yüreği sanat için çarpan Türkiye'nin farklı yerlerinden sanatçıları biraraya getirip yöreye ait bir türküyü "sanat eve sığar" sloganıyla takipçileri ve bütün sanatseverlere ulaştırdıklarını belirterek, bununla beraber birçok eseri Türkiye'deki diğer sanatçılarla seslendirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Hakkari, Güncel
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