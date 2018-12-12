Rengahenk'ten Çocuklara İlham Kaynağı

Swissotel Kordon salonunda gerçekleşecek kermeste son günlerde Resim Heykel müzesinde iki ay süren "Bir detay, Bin emek" sergisindeki eserleri ile gündemde olan Rengahenk Klasik Sanatlar Derneği de katkıda bulunuyor. Dernek Başkanı Sibel Bengisu "Dünyayı çocukların sevgi dolu kalbi ve sanatçıların bakışı kurtaracak buna inanıyoruz. Biz sanatçılar ne kadar çok çocuğun kalbine dokunabilirsek, onları dünyanın güzellikleri ile buluşturabilirsek, sevgilerini o kadar çok yayarlar. Sevginin enerjisi, renklerin enerjisi ile birleşince hayal ettiğimiz ülkede ve dünyada yaşayacağız. Alsancak Rotary den gelen "İlham Kaynağı Olalım" teklifi, içinde çocuklar olduğu için dernek üyelerimizin çok hoşuna gitti. Üyelerimiz Bu kermes için ürettikleri eserlerle destek olmaktan gurur duyuyor." dedi.

Swissotel'deki kermes sonrası doğudaki farklı illerden gelen çocuklar İzmir turuna katılacaklar. Alsancak Rotary Kulübü'nün "İlham Kaynağı Olalım" kermesi 13 Aralık saat 10:00 – 17:00 arasında Kordon salonunda...