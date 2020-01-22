Rengârenk çocuk etkinlikleri İş Sanat'ta

Beethoven ve Shakespeare'li bir çocuk oyunu: Fırtına

Klasik müzik ve tiyatroyu bir araya getiren çocuk oyunu Fırtına 26 Ocak Pazar günü 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda miniklerle buluşacak. Spolin-ist Öykü Tiyatrosu ile birlikte piyanoda Emir Gamsız'ın, yönetmen koltuğunda Ege Maltepe'nin olduğu, oyuncu Ceyda Düvenci'nin anlatıcı olarak yer alacağı "Fırtına" oyunu, çocuklara klasik müziği sevdirmeyi, öğretirken eğlendirmeyi amaçlıyor. 250'nci yaşı yıl boyunca tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın, William Shakespeare'in aynı adlı oyunundan etkilenerek bestelediği "Fırtına Sonatı" ise piyanist Emir Gamsız tarafından yorumlanacak.

Okuma yazma bilen çocukları hedefleyen gösteri, Emir Gamsız'ın "Geveze Piyanist" formatında, çocuklarla klasik müzik üzerine yaptığı bir sohbetle başlıyor. Oyunda metinler, görseller ve çeşitli animasyonlar yer alıyor. Oyunun ikinci yarısında da Beethoven'in müzikle Shakespeare'in hikâyesini nasıl anlattığı görülüyor. Etkinlik 7 yaş üzeri çocuklar için tavsiye ediliyor.

İş Bankası Müzesi'nden nitelikli ve zengin içerikli atölyeler

2011 yılından bu yana çocuk ve gençlere yönelik atölyeler düzenleyen Türkiye İş Bankası Müzesi, yarıyıl tatilinde "Müze Hatıram", "Sakar Cadı Vini", "Dansın Gücü", "Nelly'nin Tuhaf Deniz Yolculukları" ve "Cesur Prens" başlıklı beş farklı atölyeye ev sahipliği yapıyor. 24 Ocak-2 Şubat 2020 tarihlerinde Eminönü'nde yer alan tarihi binada gerçekleştirilecek olan ücretsiz atölye çalışmalarına 4-11 yaş arası tüm çocuklar katılabilir.

5-7 yaş arası çocukların katılabileceği Müze Hatıram atölyesi 24-26-29 Ocak tarihlerinde saat 11.00'de gerçekleşecek. İş Bankası Müzesi'nin birbirinden ilginç bölümlerini eğitmen eşliğinde gezecek çocuklar, bankacılık tarihine ilişkin eğlenceli bir keşfe çıkacaklar. 60 dakika süren atölyede müze gezisinde incelenen nesne ve mekânlarla ilgili yapılacak bilmece bulmaca etkinliğinin yanı sıra çocuklar üzerinde müze koleksiyonuna ait nesne görsellerinin olduğu kartlarla çiftini bul oynayarak müzede gördüklerini pekiştirecek.

Masal anlatıcısı Deniz Soruklu Evren'in hayat verdiği Sakar Cadı Vini, maceralarını masalsı bir dille paylaşıyor. 4-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan atölyede müzik ve doğaçlamalar eşliğinde Vini'nin kitaplarından yola çıkarak dinozor konulu resim yarışması yapılacak. 25 Ocak Cumartesi saat 13.30'da başlayacak olan ve 60 dakika süren atölyeye katılan minik kitap kurtları Vini'nin masalına yakından tanıklık edecek.

5-7 yaş arası çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve 26 Ocak Pazar günü saat 14.00'te yapılacak olan yaratıcı okuma atölyesi "Dansın Gücü" Çiğdem Odabaşı'nın eğitmenliğinde gerçekleşecek. Önyargıların insanı nasıl sınırladığını sanatın gücüyle öğrenecek olan küçük sanatseverler; arkadaşlığı, birlikte olmanın önemini müzik ve dansla eğlenerek özümseyecek. 60 dakika uzunluğundaki atölyenin hikâyesi ise şöyle: "Genç ve yakışıklı porsuk Toni ile güzel su samuru Maria'nın tek istediği, Kumsal Balosu'nda birlikte dans etmekti. Ama o güne dek bir porsuk ile bir su samurunun birlikte dans ettiği hiç görülmemişti. Acaba bu iki mükemmel dansçı ve dansın gücü, deniz ile ormanın birleştiği noktadaki o küçük dünyayı değiştirmeye yetecek mi?"

9-11 yaş arası çocukların katılımına açık, Çiğdem Odabaşı'nın eğitmenliğinde yürütülen "Nelly'nin Tuhaf Deniz Yolculukları" adlı yaratıcı okuma atölyesinde tıpkı babası gibi bir kâşif olma yolunda ilerleyen Nelly'in maceralarına tanıklık edilecek. 31 Ocak Cuma günü 11.00'de gerçekleştirilecek olan ve 60 dakika uzunluğundaki atölyenin hikâyesi ise şöyle: "Nelly bir şeyi yapacağını söylediğinde, ne olursa olsun mutlaka yapar! Çay fincanlarını raflara dizdi! Neden olmasın? Bir sürü limon almayı unutmadı! Tabii ki! Küçük teknesine yelken ördü, ambarı yiyecekle doldurdu ve babasını aramak için okyanusa açıldı. Çok ünlü bir kâşif olan babası yıllar önce bir keşif yolculuğuna çıkmış ve hâlâ geri dönmemişti. Yanına, yakın dostu kaplumbağa Columbus'u da alan Nelly'yi hiçbir şey durduramayacaktı."

Yaratıcı okuma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cesur Prens" 2 Şubat Pazar günü saat 12.30'da Çiğdem Odabaşı'nın eğitmenliğinde gerçekleşecek. 7-8 yaş arası çocuklara ilham verici deneyimler kazandırmayı hedefleyen atölyede katılımcılar cesaret, birliktelik, güç, kol kola olma, elinin taşının altına koyabilme gibi kavramları oyun ve forum tiyatro tekniği ile kavrayacak. Çocuklar 60 dakika süren atölye sürecinde Cesur Prens'in duygularıyla empati kurmaya çalışırken renklerle farklılık ve birliktelik kavramlarının yansıtıldığı görsel okuma ile dayanışmanın önemini pekiştirecek.