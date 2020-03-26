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Rengarenk üretilen maskeler Çaykara'da vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten korunmak için Trabzon'un Çaykara ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen maskeler ilçe sakinlerine ücretsiz dağıtılacak.

26.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:01
Rengarenk üretilen maskeler Çaykara'da vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak
Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten korunmak için Trabzon 'un Çaykara ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen maskeler ilçe sakinlerine ücretsiz dağıtılacak.

Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan bayan personel tarafından atölyede özel kumaşlarla üretilen rengarenk maskeler ilk etapta sağlık çalışanlarının hizmetine sunulurken, her gün 200 adet özel maske üretimi gerçekleştirilecek. Üretilen maskeler kamu kurumlarda çalışan personel ile vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ülkemizi tehdit altına alan Korona virüsü ile mücadele etmek için çalıştıklarını ifade eden Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, "Üretilen maskeler özel kumaştan hazırlandı. Makinelerde yeniden yıkanarak tekrar kullanılabilecek özellikleri var. İlçemizde her türlü sağlık tedbiri almak için çalışıyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Çaykara, Güncel

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