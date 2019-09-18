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Rengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepki

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kalburt Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle siyaha dönerken, çevreciler burada canlı yaşamayacağını belirterek, önlem alınmasını istedi.

18.09.2019 11:55Rengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepki
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kalburt Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle siyaha dönerken, çevreciler burada canlı yaşamayacağını belirterek, önlem alınmasını istedi.
Kalburt Deresi'nin yanından geçenler siyah renk aldığını görüyor. Çevreci Bekir Hamlakay, dereyii ilk kez böyle gördüğünü belirterek, "Yoğun bir bir kirlilik var. Yaşım 70, bu derenin bu şekilde olduğunu ilk kez görüyorum. Bu su arıtmaya girmiyor. Arıtmaya girmediği gibi Boğazköy Barajı'na ulaşıyor. Yenişehir de bulunan 22 kırsal mahallenin tarım arazisi bu suyla sulanıyor. Yazıktır günahtır. Burada hiçbir canlı yaşamaz. İlgililere sesleniyorum; bu kirliliğe 'dur' desinler. Ben çevreci olarak çok üzüntü içerisindeyim. Derelerimizin temiz olmasını istiyorum" dedi.



İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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