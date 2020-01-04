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'Renk ve Ahenk' karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Renk ve Ahenk' temalı karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı.

04.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:38 'Renk ve Ahenk' karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı
'ın ilçesinde 'Renk ve Ahenk' temalı karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı.

Küratörlüğünü Figen Ramazanoğulları, Organizasyonunu Ayda Sezgingil Doğan'ın yaptığı sergiye Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal'da destek verdi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışında İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş tarafından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti.

04-12 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek serginin açılışına daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin Küratörlüğünü yapan ve Türkiye'nin ilk su altı ressamı olan Figen Ramazanoğulları, TOFD adına dizlerinden aşağısı olmayan bir çocuk için yardım amaçlı sergiyi açtıklarını ifade ederek sergiye katılan 50 ressama verdikleri eserleri için teşekkür etti.

Serginin kişisel olmadığını belirten Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal ise, "Amacımız farkındalığı artırmaktı. Sadece sanatçıların eserlerinin gösterildiği bir yer değil, onun ötesinde. Gönül isterdi ki sergide bu şekilde tanıtılsın. El emeklerini burada sergileyip gelir elde etmeye çalıştık. Belediye başkanımız açılıştan önce daha farklı konuşsaydı çok daha iyi olurdu. Hiç bir kurum kişisel değildir. Biz halk için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir etkinliğe kişisel düşünceleri karıştırmamak gerekiyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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