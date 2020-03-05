Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla Filmi

Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla, Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan ressam Fikret Mualla’nın hayat hikayesini konu ediyor. Metin Güngör'ün yönetmen koltuğunda oturduğu film
de, Fikret Mualla'nın sanat hayatının yanı sıra özel yaşamının da bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor. Yönetmen :
Metin GüngörSenaryo:
Metin GüngörFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret MuallaYapımcı Firma:
MGF ProdüksiyonYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
156 dk.Dağıtıcı Firma:
Sun Global MedyaVizyon Tarihi:
10.04.2020 Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.