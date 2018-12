Renklerin Çocuk Kıyafetleri Üzerindeki Etkisi

Yetişkinler kadar modaya önem veren çocuklar için trendler her geçen gün değişiyor. Kıyafetlerin çocukları özgür kılması ve sağlıklı olmasının yanı sıra modaya uygunluğu da tercih sebepleri arasında yer alıyor. Ebeveyn kıyafetleriyle uyumlu parçalardan, sevilen çizgi film karakterlerinin baskılarına kadar pek çok alternatifi barından çocuk modasında, tasarımlar kadar renklerde ön plana çıkmaya başladı. Kız, erkek ya da unisex çocuk kıyafetlerinde dünden bugüne çocuk modasının favori renkleri değişkenlik gösterdi.Kızlara mavi erkeklere pembe1800'lü yıllarda masumiyetin rengi olarak kabul gören beyaz, kız ya da erkek gözetmeksizin tüm çocuklar için tercih edilirdi. Yıllar içerisinde beyazın yerini açık renkler almaya başladı ve 1900'lü yıllara kadar bir renk ayrımı söz konusu olmadı. 1900'lere gelindiğinde ise zarif küçük hanımlar için sakinliğin rengi maviler, hareketlilikleri ile ön planda olan beyefendiler içinse dikkat çekiciliğiyle pembeler tercih edilmeye başlandı. Erkek çocukların elbise yerine pantolon giymeye başlaması 1920'leri bulurken, 1940'larda kızların favorisi pembe, erkeklerin rengi ise mavi oldu.Kız ve erkekler aynı kıyafeti giysin1960'lara gelindiğinde erkek ve kız kardeşlerin aynı kıyafetleri giyebilmesine yönelik eğilimler ortaya çıktı. Ancak aradan geçen yirmi yıldan sonra 1980'lere gelindiğinde cinsiyet ayrımına göre giyinme furyasına dönüldü. Milenyum ile birlikte ekose desenler, taşlanmış kotlar, kargo pantolonlar, jean ceketler hem kızlar hem erkekler için vazgeçilmez oldu. Rengarenk kadife kumaşlar ve opak külotlu çoraplar her kızın dolabında vardı. RockveRoll efsanesi ile gelen siyah renk modasına rağmen neon renklerde favoriler arasında yer aldı. 2000'lerin ortasında pastel tonlarla birliktemint yeşili, 2010'larda ise beyaz gözde renkti.Soğuk sezonda sıcak renklerGünümüzde erkek çocuk modası kızların tarzı kadar dikkat çekici alternatifler barındırıyor. Ayrıca; "kız pembe, erkek mavi", "çocuk kıyafetiyse mutlaka çiçeği, böceği, arabası olur" söylemleri geçmişte kaldı. Yetişkinler için sunulan her seçenek artık çocuk modasında da bulunuyor. Renkler, desenler, tasarımlar… Artık her çocuğun bir tarzı var DeFacto'da, still sahibi gençler için tasarladığı 'Okula Dönüş Sonbahar-Kış Koleksiyonu' ile mevsimin ruhunu canlandırıyor. Soğuk sezon, 2018/2019 Sonbahar-Kış modasının favori renkleri ve çocukların enerjisinden alınan ilham alınarak hazırlanan koleksiyon ile sıcacık bir hal alıyor.Derinliği ile fark yaratan koyu kırmızılar, denizleri ve gökyüzünü andıran maviler, güneş gibi parlayan sarılar, huzur veren sofistike yeşiller, yanık kahve tonları, sonbahar yapraklarından ilham alan turuncular… Kırmızı ve sarı tonlarının enerjisini tercih eden erkekleri, kızların gözdesi mavinin dinginlik veren yansımaları dengeliyor. Tarzlarıyla fark yaratan çocuklar okul koridorlarını ve caddeleri renkleriyle canlandırıyor.