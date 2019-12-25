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Renkli ahşap evleriyle ünlü valparaiso'da yangın

Renkli ahşap evleriyle ünlü Valparaiso'da yangınŞili, (DHA)- Şili'nin Valparaiso kentinde çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında 120 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

25.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:56
Renkli ahşap evleriyle ünlü 'da yangın
, (DHA)- Şili'nin Valparaiso kentinde çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında 120 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Valparaiso Belediye Başkanı yangının kundaklama neticesi çıktığından şüphelendiklerini söyledi.
Valparaiso kentinin San Roque ve Roucant bölgelerinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın 120 evi kullanılamaz hale getirdi. Ulusal medyaya yangınla ilgili açıklama yapan Valpariso Belediye Başkanı Jorge Sharp, kundaklamadan şüphelendiklerini söyledi.
Hızla yayılan yangın nedeniyle birçok insanın evlerini ve eşyalarını terk etmek zorunda kaldıkları belirtildi. Valparaiso itfaiyesi çevre şehirlerden takviye ekiplerle birlikte yangını söndürme ve soğutma çalışmalarını yürütüyor.
Renkli ahşap evleriyle ünlü Güney Amerika ülkesi Şili'nin Valparaiso kenti, bu özelliği nedeniyle her yıl çok sayıda turist çekiyor.
Renkli ahşap evleriyle ünlü valparaiso'da yangın

Valparaiso, Şili, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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