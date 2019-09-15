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Renkli koşu festivali Color Sky 5K bin kişinin katılımıyla gerçekleşti

Bursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bir saat süren koşu, renkli görüntülere sahne olurken; etabın ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verdi.

15.09.2019 19:46

Bursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.

KATILIMCILARA RENK İSTASYONLARINDA RENKLİ BOYALAR ATILDI

Katılımcıların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki renk istasyonlarında, sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.

Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi. Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verdi.

Renkli koşu festivali Color Sky 5K bin kişinin katılımıyla gerçekleşti

Bursa, Yaşam, Güncel

Kaynak: AA

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