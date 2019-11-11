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Renkli örgüleri, ağaçlara giydirdiler

MARMARİS'te, bir grup ev kadını, şiş ve tığla yün iplerden örerek yaptıkları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi.

11.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:50Renkli örgüleri, ağaçlara giydirdiler

MARMARİS'te, bir grup ev kadını, şiş ve tığla yün iplerden örerek yaptıkları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi. Yünlerle gövdeleri rengarenk olan ağaçlar, parktakilerin de beğenisini topladı.

Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi ev kadınları, bir ay örgü dersi aldı. Nermin Işık tarafından verilen kursu tamamlayan kadınlar, Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda bir araya geldi. Yanlarında getirdikleri çeşitli renklerde yünlerle iki saat boyunca örgü ören kadınlar, ürünleri ağaçların gövdesinde birleştirdi. Ağaçların gövdelerine giydirilen örgüler, yürüyüş ve yapanların da dikkatini çekti. Marmarisliler ve turistler, ağaçların önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medyada paylaştı. Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi el işi öğretmeni Nermin Işık, "Amacımız kadının gücünü ve her işi yapabildiğini göstermek. Sokak sanatı adı altında ağaçlara zarar vermeden örgülerimizi yapıyoruz. Bu örgülerden elde ettiğimiz gelir ile evimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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