Renkli Penguenler Filmi

Galaksiler arası uzay araştırmacısı, ilk görevi ile karşı karşıyadır. Küçük bir penguen, çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalmıştır. Uzay araştırmacısı, küçük pengueni kurtarmak için uzak bir gezegen olan Dünya'ya yolculuk etmek zorunda kalır. Dünya'ya gelen araştırmacı, küçük pengueni kurtarabilecek midir?Yönetmen:
Evan TramelSenaryo:
Evan TramelFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Penguin RescueYapımcı Firma:
Özen FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
70 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
23.08.2019 Renkli Penguenler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.