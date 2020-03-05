Renkli Penguenler Filmi

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Galaksiler arası uzay araştırmacısı, ilk görevi ile karşı karşıyadır. Küçük bir penguen, çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalmıştır. Uzay araştırmacısı, küçük pengueni kurtarmak için uzak bir gezegen olan Dünya'ya yolculuk etmek zorunda kalır. Dünya'ya gelen araştırmacı, küçük pengueni kurtarabilecek midir?Evan TramelEvan TramelAnimasyonPenguin RescueÖzen Film2018ABDİngilizce70 dk.Özen Film23.08.2019