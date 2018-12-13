Renkli Rüyalar" Çocuk Oyunu Zaralı Minikler İçin Sahnelendi

13 Aralık 2018 Perşembe 09:26



13 Aralık 2018 Perşembe 09:26

Zara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde "Renkli Rüyalar" adlı tiyatro oyunu Zaralı minikler için sahnelendi.Belediye Kültür Merkezi Sinema Salonu'nda sahnelenen oyun öncesi, tiyatro oyuncusu Fuat Dilek tarafından sihirbazlık gösterisi gerçekleştirildi.İlçe merkezindeki ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri için sahnelenen oyunda, Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik ile tiyatro oyuncuları Fuat Dilek ve Mustafa Bıdıl, sahne aldı.Oyunda, çocuklara okumanın önemi eğlenceli bir dille anlatıldı.Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın emektar ve unutulmayan sinema oyuncularından İhsan Gedik ve tiyatro sanatçılarımızın sahnelediği oyunla çocuklarımız eğlenme imkanı buldu." diye konuştu.