Haberler » Spor » Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor - Spor

Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor

Fransa Ligi takımlarından Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonunda bulunan Olivier Letang ile yolları ayırmasının ardından Arsene Wenger'e teklif yaptı ancak olumsuz yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından gündeme Damien Comolli geldi.

18.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:44

Fransa Ligi takımlarından 'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. 'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.

Fransız basını, futbolun planlaması ve transfer operasyonları için deneyimli bir ismi göreve getirmek isteyen Rennes'in başkanı François-Henri Pinault'un Damien Comolli'yi de listesine aldığını duyurdu.

ARSENE WENGER REDDETTİ

Rennes'in listesinde Comolli'nin yanı sıra Olivier Pickeu (Angers), Nicolas Holveck (Monaco), Gauthier Ganaye (Nice eski kulüp müdürü), Vincent Tong-Cuong (St.Etienne eski kulüp müdürü) ve eski kulüp genel müdürü Rene Ruello'nun oğlu Pierre Ruello olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Rennes'in, şu an FIFA için çalışan ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger'e de teklif götürdüğü ancak ret cevabı aldığı belirtildi.

(Sporx)

Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor

Arsene Wenger, Fenerbahçe, Rennes, Spor


HABER YORUMLARI (3)
MEMLEKETİM:Resit olanlar ve aklini mantikli kullananlar yorum yapsin lütfen.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ÖMERCAN:işin doğrusu bu hemen kabul etsin çünkü adamı neredeyse bitirdilerdi kaçacak adam değildi ama kader utansınki onundayolu fenerden geçti
Yayından Kaldır
1 6
Cevap yaz
RECEP:işin doğrusu bu hemen kabul etsin çünkü adamı neredeyse bitirdilerdi kaçacak adam değildi ama kader utansınki onundayolu fenerden geçti
Yayından Kaldır
1 5
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
18.02.2020 17:00:16