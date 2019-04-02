Reşat Güven Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM AŞKALE belediye başkan adayı olan Reşat Güven isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM AŞKALE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Reşat Güven isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM AŞKALE adayı Reşat Güven kimdir? BTP ERZURUM AŞKALE adayı Reşat Güven yüzde kaç oy aldı?

Reşat Güven Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM AŞKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Reşat Güven AŞKALE ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. AŞKALE ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Reşat Güven adlı BTP adayı toplamda 22 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM AŞKALE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.