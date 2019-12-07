Reşat Nuri Güntekin'in 63. ölüm yıl dönümü! Reşat Nuri Güntekin kimdir?

Cumhuriyet döneminin aydınlarından Reşat Nuri Güntekin, edebiyatın yanı sıra siyasete de atılarak Çanakkale milletvekilliği yapmıştır. 1927 yılında öğrencisi Hadiye Hanım ile dünyaevine girdi. Çalıkuşu romanının tefrika olarak gazetede çıkması ile tanınan Reşat Nuri Güntekin nereli? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, eserleri, kitapları haberimizde…

REŞAT NURİ GÜNTEKİN KİMDİR?

Usta kalem Güntekin, 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Babası, askeri tabip Nuri Bey, annesi Kars valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'dır. Reşide adına bir kız kardeşi vardı ancak genç yaşta hayatını kaybetti, bu nedenle tek çocuk olarak büyüdü. Babası askeri doktor olduğu için öğrenim hayatı boyunca birçok ilde bulunan Reşat Nuri, ilköğrenimine Çanakkale'de başladı. Çocukluk yıllarında okuduğu Fatma Aliye Hanım'ın Udi isimli romanı ona yön verdi. İzmir'deki Frerler okulunda bir süre eğitim aldıktan sonra İstanbul'da Saint Joseph Lisesi'nde öğrenim gördü. 1912'de Yükseköğrenimini Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde tamamladı.

HALİT ZİYA'DAN İLHAM ALDI

Babasının kitaplığı sayesinde okumaya ve yazmaya yöneldi. 1927'ye kadar Bursa ve İstanbul'da çeşitli okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmeni ve müdür olarak görev yaptı. 1927'de Erenköy Lisesi'nden yeni mezun olan öğrencisi Hadiye Hanım ile evlendi. Halit Ziya'nın eserleri ona ilham oldu ve hikaye yazma hevesi içerisine girdi. Daha sonra tiyatro edebiyatını benimseyerek bir tiyatro yazarı olmak için uğraştı. Yazı hayatına I. Dünya Savaşı sonlarında başladı.

Başlangıçta "Eski Ahbap" (1917) gibi uzun hikayeler, "Hançer"(1920) ve "Eski Rüya" (1922) gibi sahne eserleri, "Gizli El" (1924) gibi romanlar yazan, tiyatro eleştiri ve araştırmaları yayınlayan sanatçı "Çalıkuşu" adlı romanının 1922'de Vakit Gazetesi'nde tefrika edilmesiyle tanındı.

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ OLDU

Güntekin, 1931'de maarif müfettişi oldu ve aynı zamanda Dil Heyeti'yle birlikte bazı çalışmalarda bulundu. Görevi neticesinde Türkiye'yi baştan başa gezi ve Anadolu gerçeklerini gördü. 1939'da ise Çanakkale milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Bu görevini 1946'ya kadar sürdürdü. 1941'de tek çocuğu olan kızı Ela dünyaya geldi.

MEMLEKET GAZETESİNİ ÇIKARDI

Güntekin 1947'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da yayımlanan Ulus gazetesinin İstanbul kolu olan Memleket gazetesini çıkardı. Ardından müfettişlik görevine geri döndü ve 1950'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye temsilciliği ve öğrenci müfettişliği görevleriyle Paris'e gitti. Paris kültür ataşeliği yaptı. 1954'te ise yaşından dolayı görevden ayrılmak zorunda kaldı. Emekliliğinden sonra bir süre İstanbul Şehir Tiyatrosu edebi heyeti üyeliği yaptı.

KANSER NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Reşat Nuri Güntekin'e akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra tedavi için Londra'ya gitti ve orada, 7 Aralık 1956'da yaşamını yitirdi. 13 Aralık 1956 günü, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.