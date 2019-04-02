Reşide Saka Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KASTAMONU ABANA belediye başkan adayı olan Reşide Saka isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU ABANA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Reşide Saka isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KASTAMONU ABANA adayı Reşide Saka kimdir? Bağımsız KASTAMONU ABANA adayı Reşide Saka yüzde kaç oy aldı?

Reşide Saka Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KASTAMONU ABANA belediye başkan adayı olarak gösterilen Reşide Saka ABANA ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. ABANA ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Reşide Saka adlı Bağımsız adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU ABANA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.