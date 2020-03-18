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Resident Evil 3 (2020) Demosu Bazı Bölgelerde Yayınlandı

Hafta başında yapılan duyuruyla, merakla beklenen Resident Evil 3 (2020) demosunun yarın yayınlanacağını öğrenmiştik. Her zaman olduğu gibi bu defa da&

18.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:32
Resident Evil 3 (2020) Demosu Bazı Bölgelerde Yayınlandı
Hafta başında yapılan duyuruyla, merakla beklenen Resident Evil 3 (2020) demosunun yarın yayınlanacağını öğrenmiştik. Her zaman olduğu gibi bu defa da oynanabilir demo farklı bölgelerde şimdiden yayınlandı. Bunun nedeni ise elbette aradaki zaman farkı.

Eğer Avustralya veya Yeni Zelanda bölgesinden aldığınız PSN veya Xbox Live hesabınız varsa, Resident Evil 3 (2020) demosunu şu anda indirebilirsiniz. Eğer yoksa da basit birkaç işlem ile aşabilmeniz mümkün. Demonun Avustralya ve Yeni Zelanda PlayStation Store boyutları 8 GB, Xbox Store boyutları ise 7.4 GB.

Resident Evil 3: Raccoon City Demo dünyanın tamamına yarın Xbox Store üzerinden TSİ 07: 00, Steam ve PlayStation Store üzerinden de TSİ 20: 00 sıralarında ulaşmış olacak.

Jill Valentine olarak Carlos Oliveira ile iş birliği yapıp sivilleri şehirden kurtarmaya çalışacaksınız. Ne var ki bu sırada Nemesis ile de uğraşmanız gerekecek. Eğer demoyu tamamlamayı başarırsanız, finalde özel bir sinematik fragman göreceksiniz. Demoda ayrıca tercihen bulmaya çalışacağınız yirmi kadar Mr. Charlie heykeli de olacak. Ne var ki verdiğiniz uğraşın sonucunda neyin hediye edileceği şimdilik belirsiz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Resident Evil, Yeni Zelanda, Avustralya, Teknoloji

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