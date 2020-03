Resident Evil 3 (2020) Demosundan Önemli Detaylar Sızdırıldı

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen yapımların demoları/ deneme sürümleri illaki veri madencilerinin ellerinden bir geçiyor. Her ne kadar yayıncılar sürprizi bozacak şeyleri temizlemeye çalıştıklarını söyleseler de veri madencilerinin bulgularına bağlı olarak pek de söylendiği kadar temizlenmediğini görebiliyoruz.Nisan ayının ilk haftasında satışa sunulacak olan Resident Evil 3 (2020) için geçtiğimiz hafta içinde oynanabilir bir demo yayınlanmıştı. Dijital mağaza(lar)dan indirebileceğiniz bu oynanabilir demo da veri madencilerinin elinden bir güzel geçti. Capcom bu defa çoğu veriyi temizlemeyi başarmış ama temizlenmeyen kısımlarda, resmi olarak duyurulmamış birçok gizli ve önemli detay, Dusk Golem (Aesthetic Gamer) tarafından ResetEra forumları üzerinden paylaşıldı.Bu detayları elbette sizlerle paylaşacağım ama her birini oyunu oynarken görmeyi isterseniz, bu haberi gönül rahatlığı ile kapatabilirsiniz. Diğer türlü, önden buyurun efendim.Öncelikle, nihai oyunda dört farklı zorluk derecesi olacak. Bu zorluk dereceleri Assist Mode, Normal Mode, Hard Mode ve Super Hard Mode olmak üzere sıralanıyorlar. Assist Mode ile başlarsanız, sağlığınız kritik seviyeye geldiğinde otomatik olarak yenilenecek. Yani pek sağlık ekipmanı kullanmanıza gerek kalmayabilir, zombi çetesinin arasına dalmazsanız tabii ki. Otomatik nişan almanın da açık olmasının yanı sıra bedavadan taarruz tüfeği, düşman saldırılarından daha az hasar alma ve barut (gunpowder) kullanımı daha fazla cephane verecek. Normal Mode çoğu oyuncu için önerilen zorluk derecesiyken Hard Mode, düşmanları daha saldırgan ve zeki hale getirecek ve daha fazla zarar vermelerini sağlayacak. Ekipmanlar ise oldukça az olacak.Super Hard Mode ise baştan kilitli olacakmış. Muhtemelen oyunu bir defa veya Hard Mode zorluğunda bitirdiğinizde açılacak. Düşmanlar çok daha saldırgan ve ekipmanlar da çok daha az olacak. Bununla birlikte düşmanların ve eşyaların yerleşimi karışık olacak. Yani eşyalar ve yaratıklar bu zorluk derecesinde farklı yerlerde karşınıza çıkacak.Resident Evil 3 (2020) oyununda, birçoğumuzun hoşuna giden New Game+ da olacak. Oyunu bir defa bitirdiğinizde açılacak New Game+, senaryodaki bazı kısımlarda ve finalde değişiklik yaşanacak. Ne var ki bunların dışında daha başka detay verilmemiş. Capcom yakın bir zamanda ek detaylar sunar diye tahmin ediyorum. En kötü ihtimalle oyunu oynarken görürüz.Dusk Golem, yaptığı paylaşımda kilidi açılabilecek olan şeyleri de bulmuş. Buna göre, orijinal oyundaki S.T.A.R.S. kostümü bu oyunda kilidi açılabilir kostüm olacakmış. Kesin olmamakla birlikte, yeni oyundaki standart, S.T.A.R.S. ve ön-sipariş ile gelecek olan kostümün dışında bir tane daha kostümün olabileceği söylenirken Carlos için de iki ekstra kostümü olacakmış gibi görünüyor.Bunların yanı sıra, aralarından bir tanesinin Hip Pouch (Bel Kesesi) olduğu kostüm ödüllerinin, eşya kutusu (Item Box) ödülünün ve çeşitli aksesuarların açılabileceğinden bahsedilmiş ama bunlar şimdilik kesin değil. Kesin olanlar, sanat çalışmaları ve karakter modeli görüntüleyicisi gibi şeyleri açabilecek olmanız.Dusk Golem tarafından bahsedilene göre Capcom, silahlar ve düşmanlar ile ilgili verileri demodan temizlemiş ama mekanların listesinin tamamıyla temizlenmesi mümkün olmamış. Demo aracılığıyla sızdırılan mekan listesinin arasında Raccoon Şehri Polis Departmanı, trafo merkezi, hastane, laboratuvar ve saat kulesi var. Tam listeye buradan göz atabilirsiniz.Son olarak, demonun verileri incelenerek senaryo boyunca kullanacağımız çevresel eşyaların bir kısmı ve adı geçen karakterler de ortaya çıkartıldı. Bu karakterlerin arasında Claire Redfield'ın da adının geçtiğini göreceksiniz. Bu aslında ilginç bir durum. Çünkü Resident Evil 2 (2019) oyununda Claire ile Jill'in yolları kesişmemişti. Haliyle Resident Evil 3 (2020) oyununun verilerinde adının geçmesi kafaları karıştırmadı değil. Tam olarak nerede bulunacağı, Resident Evil: Resistance oyununda seçilebilir olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bakalım Capcom bu konuda bir açıklama yapacak mı? Her iki liste için de aşağıya bakabilirsiniz.Çevresel Eşyalar:ToolBoxJewelryBoxDoubleLadderHydrantControlPanelGunCasePowerSwitchDisconnectorExhaustPortExplosiveBreakerSwitchJillFuseBoxLiftVaccineExtractorSecurityReleaseDevicePowerSupplyUnitRailGunSwitchKarakterler:Carlos OliveiraClaire RedfieldJill ValentineNicholai GinovaefMikhail Victor[Redacted Scrubbed Character] (Gizli Karalanmış Karakter)Brad VickersTyrell PatrickMurphy SeekerDario RossoAmy LeeNathaniel Byrd[Redacted Scrubbed Character] (Gizli Karalanmış Karakter)Marvin BranaghBrian IronsBen BertolucciRobert Kendo

Kaynak: Tamindir