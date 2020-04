Resident Evil 3 (2020)'ün Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Son State of Play yayınındaki duyurusundan bu yana olan bekleyiş en nihayetinde sona erdi ve Resident Evil 3 (2020), bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulan oyun için Capcom, çıkış fragmanını da oyuncuların beğenisine sundu.Resident Evil 3: Nemesis, ilk olarak 1999 yılında satışa sunulmuştu. Yirmi bir yıl sonrasında ise, omuz üstü kamera açısı ve modern kontrol sistemi ile sil baştan geliştirilerek yeniden karşımıza çıktı. Biz oyuncuların korkulu rüyası olan Nemesis ile bu defa RE Engine ile hiç olmadığı kadar gerçekçi bir şekilde yeniden mücadele edeceksiniz.Elbette tek mücadele edeceğiniz düşman Nemesis olmayacak. Artık bir cehennemden farksız olan Raccoon Şehri'nde geçen oyunda her zaman olduğu gibi zombilerin yanı sıra Hunter'lar ve devasa örümcekler dahil çok tehlikeli yaratıklarla da baş etmeniz gerekecek. Bu mücadele her ne kadar aşina olduğunuz hayatta kalma unsurları ile olacak olsa da Capcom tarafından daha önceden de söylendiği gibi, Resident Evil 2 (2019) oyununa göre bu defa aksiyon daha ön planda olacak.Capcom tarafından yayınlanan Resident Evil 3 (2020) çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!Resident Evil 3 (2020) konusuResident Evil 3 (2020), esasen Resident Evil 2 (2019) oyununun öncesinde başlıyor ama sonrasında bitiyor. Orijinal Resident Evil'da yaşanan Konak Hadisesi sonrasında, Jill Valentine Umbrella Corporation üzerine kendi araştırmasını yapmaya devam ediyor. Ancak bu yolda, aşması gereken Nemesis gibi büyük bir engeli var. Yaşanan kargaşayı kendi avantajına kullanmak isteyen Umbrella, yeni bir tür biyolojik silah olan Nemesis hamlesini yapıyor. Bu silaha verilen görev ise son derece anlaşılır: Hayatta kalan bütün S.T.A.R.S. üyelerini bertaraf etmek. Jill Valentine olarak siz ise şehirden sağ salim kaçmak durumunda olacaksınız.

Kaynak: Tamindir