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Resident Evil 3 (2020)'ün İnceleme Puanları Yayınlandı

Aylardır süren bekleyiş en nihayetinde bu hafta sona erecek ve Resident Evil 3 (2020), bu hafta Cuma günü satışa sunulacak.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Resident Evil 3 (2020)'ün İnceleme Puanları Yayınlandı
Aylardır süren bekleyiş en nihayetinde bu hafta sona erecek ve Resident Evil 3 (2020), bu hafta Cuma günü satışa sunulacak. Resident Evil 2 (2019) ile dünya çapında büyük bir başarı elde eden Japon oyun devinin benzer bir başarıyı yeni oyun ile devam ettirmesi bekleniyor. Peki Resident Evil 3 (2020) puanlamaları ne alemde? Kalkan ambargo sonrasında incelemeler ve puanlamalar ortaya çıktı. Genel kanı ise bizleri tatmin edici bir oyunun yolda olduğu yönünde.

Resident Evil 3 (2020), esasen Resident Evil 2 (2019) oyununun öncesinde başlıyor ama sonrasında bitiyor. Orijinal Resident Evil'da yaşanan Konak Hadisesi sonrasında, Jill Valentine Umbrella Corporation üzerine kendi araştırmasını yapmaya devam ediyor. Ancak bu yolda, aşması gereken Nemesis gibi büyük bir engeli var. Yaşanan kargaşayı kendi avantajına kullanmak isteyen Umbrella, yeni bir tür biyolojik silah olan Nemesis hamlesini yapıyor. Bu silaha verilen görev ise son derece anlaşılır: Hayatta kalan bütün S.T.A.R.S. üyelerini bertaraf etmek. Jill Valentine olarak siz ise şehirden sağ salim kaçmak durumunda olacaksınız.

Metacritic sitesine bakacak olursak, yayınlanan inceleme puanlarının genelinde oyunun ortalaması ben bu haberi yazarken 80/ 100 idi. Platformlar bazında bakacak olursak, PC ortalaması 76/ 100, PlayStation 4 ortalaması 80/ 100 ve Xbox One ortalaması da 86/ 100.

İnceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Resident Evil 3 (2020) İnceleme Puanları

3DJuegos - 8.0/ 10

Atomix - 95/ 100

Attack of the Fanboy - 70/ 100

AusGamers - 6.0/ 10

Carole Quintaine - 15/ 20

CGMagazine - 9/ 10

COGconnected - 94/ 100

Critical Hit - 8.5/ 10

Cultured Vultures - 8/ 10

Daily Star - 5/ 5

Destructoid - 8/ 10

Digital Chumps - 7.5/ 10

Digital Spy - 80/ 100

Digitally Downloaded - 80/ 100

DualShockers - 8.5/ 10

Easy Allies - 8.5/ 10

EGM - 80/ 100

Eurogamer Italy - 8/ 10

Everyeye.it - 7.8/ 10

Game Informer - 9/ 10

Game Revolution - 4/ 5

Gameblog.fr - 7/ 10

GameCrate - 7.75/ 10

Gamers Heroes - 80/ 100

Gamers' Temple - 80/ 100

GameSpew - 9/ 10

GameSpot - 6/ 10

GamesRadar+ - 4/ 5

GameStar - 84/ 100

GameWatcher - 8.0/ 10

GAMINGbible - 8/ 10

Generacion Xbox - 9/ 10

God is a Geek - 9.0/ 10

Hardcore Gamer - 4.5/ 5

Hobby Consolas - 92/ 100

IGN - 9/ 10

IGN Italia - 8.5/ 10

IGN Spain - 9/ 10

JeuxActu - 16/ 20

Jeuxvideo.com - 15/ 20

LaPS4 - 91/ 100

Malditos Nerds - 8.5/ 10

Metro GameCentral - 7/ 10

Millenium - 77/ 100

Multiplayer.it - 7.5/ 10

Noisy Pixel - 9/ 10

PC Gamer - 58/ 100

PC Games - 8/ 10

PC Invasion - 8/ 10

PCGamesN - 7/ 10

PlayStation LifeStyle - 8.5/ 10

PlayStation Universe - 8/ 10

Press Start Australia - 8.5/ 10

PSX-Sense.nl - 8.5/ 10

Push Square - 7/ 10

Rely on Horror - 6.5/ 10

Screen Rant - 4/ 5

Shacknews - 9/ 10

SomosXbox - 9.2/ 10

SpazioGames - 8.5/ 10

Stevivor - 8/ 10

The Digital Fix - 10/ 10

The Games Machine - 8.4/ 10

TheSixthAxis - 9/ 10

TrueGaming - 7.5/ 10

Trusted Reviews - 70/ 100

Twinfinite - 3.5/ 5

USgamer - 3.5/ 5

Vandal - 8.4/ 10

VGC - 80/ 100

Video Chums - 7.5/ 10

VideoGamer - 8/ 10

Wccftech - 8.5/ 10

We Got This Covered - 90/ 100

Windows Central - 4.5/ 5

Worth Playing - 8.0/ 10

Xbox Achievements - 85/ 100

ZTGD - 8/ 10

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Resident Evil, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Resident Evil 3 (2020)'ün İnceleme Puanları Yayınlandı - Haberler

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