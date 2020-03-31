Resident Evil 3 (2020)'ün İnceleme Puanları Yayınlandı

Aylardır süren bekleyiş en nihayetinde bu hafta sona erecek ve Resident Evil 3 (2020), bu hafta Cuma günü satışa sunulacak. Resident Evil 2 (2019) ile dünya çapında büyük bir başarı elde eden Japon oyun devinin benzer bir başarıyı yeni oyun ile devam ettirmesi bekleniyor. Peki Resident Evil 3 (2020) puanlamaları ne alemde? Kalkan ambargo sonrasında incelemeler ve puanlamalar ortaya çıktı. Genel kanı ise bizleri tatmin edici bir oyunun yolda olduğu yönünde.Resident Evil 3 (2020), esasen Resident Evil 2 (2019) oyununun öncesinde başlıyor ama sonrasında bitiyor. Orijinal Resident Evil'da yaşanan Konak Hadisesi sonrasında, Jill Valentine Umbrella Corporation üzerine kendi araştırmasını yapmaya devam ediyor. Ancak bu yolda, aşması gereken Nemesis gibi büyük bir engeli var. Yaşanan kargaşayı kendi avantajına kullanmak isteyen Umbrella, yeni bir tür biyolojik silah olan Nemesis hamlesini yapıyor. Bu silaha verilen görev ise son derece anlaşılır: Hayatta kalan bütün S.T.A.R.S. üyelerini bertaraf etmek. Jill Valentine olarak siz ise şehirden sağ salim kaçmak durumunda olacaksınız.Metacritic sitesine bakacak olursak, yayınlanan inceleme puanlarının genelinde oyunun ortalaması ben bu haberi yazarken 80/ 100 idi. Platformlar bazında bakacak olursak, PC ortalaması 76/ 100, PlayStation 4 ortalaması 80/ 100 ve Xbox One ortalaması da 86/ 100.İnceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.Resident Evil 3 (2020) İnceleme Puanları3DJuegos - 8.0/ 10Atomix - 95/ 100Attack of the Fanboy - 70/ 100AusGamers - 6.0/ 10Carole Quintaine - 15/ 20CGMagazine - 9/ 10COGconnected - 94/ 100Critical Hit - 8.5/ 10Cultured Vultures - 8/ 10Daily Star - 5/ 5Destructoid - 8/ 10Digital Chumps - 7.5/ 10Digital Spy - 80/ 100Digitally Downloaded - 80/ 100DualShockers - 8.5/ 10Easy Allies - 8.5/ 10EGM - 80/ 100Eurogamer Italy - 8/ 10Everyeye.it - 7.8/ 10Game Informer - 9/ 10Game Revolution - 4/ 5Gameblog.fr - 7/ 10GameCrate - 7.75/ 10Gamers Heroes - 80/ 100Gamers' Temple - 80/ 100GameSpew - 9/ 10GameSpot - 6/ 10GamesRadar+ - 4/ 5GameStar - 84/ 100GameWatcher - 8.0/ 10GAMINGbible - 8/ 10Generacion Xbox - 9/ 10God is a Geek - 9.0/ 10Hardcore Gamer - 4.5/ 5Hobby Consolas - 92/ 100IGN - 9/ 10IGN Italia - 8.5/ 10IGN Spain - 9/ 10JeuxActu - 16/ 20Jeuxvideo.com - 15/ 20LaPS4 - 91/ 100Malditos Nerds - 8.5/ 10Metro GameCentral - 7/ 10Millenium - 77/ 100Multiplayer.it - 7.5/ 10Noisy Pixel - 9/ 10PC Gamer - 58/ 100PC Games - 8/ 10PC Invasion - 8/ 10PCGamesN - 7/ 10PlayStation LifeStyle - 8.5/ 10PlayStation Universe - 8/ 10Press Start Australia - 8.5/ 10PSX-Sense.nl - 8.5/ 10Push Square - 7/ 10Rely on Horror - 6.5/ 10Screen Rant - 4/ 5Shacknews - 9/ 10SomosXbox - 9.2/ 10SpazioGames - 8.5/ 10Stevivor - 8/ 10The Digital Fix - 10/ 10The Games Machine - 8.4/ 10TheSixthAxis - 9/ 10TrueGaming - 7.5/ 10Trusted Reviews - 70/ 100Twinfinite - 3.5/ 5USgamer - 3.5/ 5Vandal - 8.4/ 10VGC - 80/ 100Video Chums - 7.5/ 10VideoGamer - 8/ 10Wccftech - 8.5/ 10We Got This Covered - 90/ 100Windows Central - 4.5/ 5Worth Playing - 8.0/ 10Xbox Achievements - 85/ 100ZTGD - 8/ 10

Kaynak: Tamindir