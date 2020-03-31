Resident Evil 3 (2020)'ün İnceleme Puanları Yayınlandı
Aylardır süren bekleyiş en nihayetinde bu hafta sona erecek ve Resident Evil 3 (2020), bu hafta Cuma günü satışa sunulacak.
31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Aylardır süren bekleyiş en nihayetinde bu hafta sona erecek ve Resident Evil 3 (2020), bu hafta Cuma günü satışa sunulacak. Resident Evil 2 (2019) ile dünya çapında büyük bir başarı elde eden Japon oyun devinin benzer bir başarıyı yeni oyun ile devam ettirmesi bekleniyor. Peki Resident Evil 3 (2020) puanlamaları ne alemde? Kalkan ambargo sonrasında incelemeler ve puanlamalar ortaya çıktı. Genel kanı ise bizleri tatmin edici bir oyunun yolda olduğu yönünde.
Resident Evil 3 (2020), esasen Resident Evil 2 (2019) oyununun öncesinde başlıyor ama sonrasında bitiyor. Orijinal Resident Evil'da yaşanan Konak Hadisesi sonrasında, Jill Valentine Umbrella Corporation üzerine kendi araştırmasını yapmaya devam ediyor. Ancak bu yolda, aşması gereken Nemesis gibi büyük bir engeli var. Yaşanan kargaşayı kendi avantajına kullanmak isteyen Umbrella, yeni bir tür biyolojik silah olan Nemesis hamlesini yapıyor. Bu silaha verilen görev ise son derece anlaşılır: Hayatta kalan bütün S.T.A.R.S. üyelerini bertaraf etmek. Jill Valentine olarak siz ise şehirden sağ salim kaçmak durumunda olacaksınız.
Metacritic sitesine bakacak olursak, yayınlanan inceleme puanlarının genelinde oyunun ortalaması ben bu haberi yazarken 80/ 100 idi. Platformlar bazında bakacak olursak, PC ortalaması 76/ 100, PlayStation 4 ortalaması 80/ 100 ve Xbox One ortalaması da 86/ 100.
İnceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
Resident Evil 3 (2020) İnceleme Puanları
3DJuegos - 8.0/ 10
Atomix - 95/ 100
Attack of the Fanboy - 70/ 100
AusGamers - 6.0/ 10
Carole Quintaine - 15/ 20
CGMagazine - 9/ 10
COGconnected - 94/ 100
Critical Hit - 8.5/ 10
Cultured Vultures - 8/ 10
Daily Star - 5/ 5
Destructoid - 8/ 10
Digital Chumps - 7.5/ 10
Digital Spy - 80/ 100
Digitally Downloaded - 80/ 100
DualShockers - 8.5/ 10
Easy Allies - 8.5/ 10
EGM - 80/ 100
Eurogamer Italy - 8/ 10
Everyeye.it - 7.8/ 10
Game Informer - 9/ 10
Game Revolution - 4/ 5
Gameblog.fr - 7/ 10
GameCrate - 7.75/ 10
Gamers Heroes - 80/ 100
Gamers' Temple - 80/ 100
GameSpew - 9/ 10
GameSpot - 6/ 10
GamesRadar+ - 4/ 5
GameStar - 84/ 100
GameWatcher - 8.0/ 10
GAMINGbible - 8/ 10
Generacion Xbox - 9/ 10
God is a Geek - 9.0/ 10
Hardcore Gamer - 4.5/ 5
Hobby Consolas - 92/ 100
IGN - 9/ 10
IGN Italia - 8.5/ 10
IGN Spain - 9/ 10
JeuxActu - 16/ 20
Jeuxvideo.com - 15/ 20
LaPS4 - 91/ 100
Malditos Nerds - 8.5/ 10
Metro GameCentral - 7/ 10
Millenium - 77/ 100
Multiplayer.it - 7.5/ 10
Noisy Pixel - 9/ 10
PC Gamer - 58/ 100
PC Games - 8/ 10
PC Invasion - 8/ 10
PCGamesN - 7/ 10
PlayStation LifeStyle - 8.5/ 10
PlayStation Universe - 8/ 10
Press Start Australia - 8.5/ 10
PSX-Sense.nl - 8.5/ 10
Push Square - 7/ 10
Rely on Horror - 6.5/ 10
Screen Rant - 4/ 5
Shacknews - 9/ 10
SomosXbox - 9.2/ 10
SpazioGames - 8.5/ 10
Stevivor - 8/ 10
The Digital Fix - 10/ 10
The Games Machine - 8.4/ 10
TheSixthAxis - 9/ 10
TrueGaming - 7.5/ 10
Trusted Reviews - 70/ 100
Twinfinite - 3.5/ 5
USgamer - 3.5/ 5
Vandal - 8.4/ 10
VGC - 80/ 100
Video Chums - 7.5/ 10
VideoGamer - 8/ 10
Wccftech - 8.5/ 10
We Got This Covered - 90/ 100
Windows Central - 4.5/ 5
Worth Playing - 8.0/ 10
Xbox Achievements - 85/ 100
ZTGD - 8/ 10
Resident Evil 3 (2020), esasen Resident Evil 2 (2019) oyununun öncesinde başlıyor ama sonrasında bitiyor. Orijinal Resident Evil'da yaşanan Konak Hadisesi sonrasında, Jill Valentine Umbrella Corporation üzerine kendi araştırmasını yapmaya devam ediyor. Ancak bu yolda, aşması gereken Nemesis gibi büyük bir engeli var. Yaşanan kargaşayı kendi avantajına kullanmak isteyen Umbrella, yeni bir tür biyolojik silah olan Nemesis hamlesini yapıyor. Bu silaha verilen görev ise son derece anlaşılır: Hayatta kalan bütün S.T.A.R.S. üyelerini bertaraf etmek. Jill Valentine olarak siz ise şehirden sağ salim kaçmak durumunda olacaksınız.
Metacritic sitesine bakacak olursak, yayınlanan inceleme puanlarının genelinde oyunun ortalaması ben bu haberi yazarken 80/ 100 idi. Platformlar bazında bakacak olursak, PC ortalaması 76/ 100, PlayStation 4 ortalaması 80/ 100 ve Xbox One ortalaması da 86/ 100.
İnceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
Resident Evil 3 (2020) İnceleme Puanları
3DJuegos - 8.0/ 10
Atomix - 95/ 100
Attack of the Fanboy - 70/ 100
AusGamers - 6.0/ 10
Carole Quintaine - 15/ 20
CGMagazine - 9/ 10
COGconnected - 94/ 100
Critical Hit - 8.5/ 10
Cultured Vultures - 8/ 10
Daily Star - 5/ 5
Destructoid - 8/ 10
Digital Chumps - 7.5/ 10
Digital Spy - 80/ 100
Digitally Downloaded - 80/ 100
DualShockers - 8.5/ 10
Easy Allies - 8.5/ 10
EGM - 80/ 100
Eurogamer Italy - 8/ 10
Everyeye.it - 7.8/ 10
Game Informer - 9/ 10
Game Revolution - 4/ 5
Gameblog.fr - 7/ 10
GameCrate - 7.75/ 10
Gamers Heroes - 80/ 100
Gamers' Temple - 80/ 100
GameSpew - 9/ 10
GameSpot - 6/ 10
GamesRadar+ - 4/ 5
GameStar - 84/ 100
GameWatcher - 8.0/ 10
GAMINGbible - 8/ 10
Generacion Xbox - 9/ 10
God is a Geek - 9.0/ 10
Hardcore Gamer - 4.5/ 5
Hobby Consolas - 92/ 100
IGN - 9/ 10
IGN Italia - 8.5/ 10
IGN Spain - 9/ 10
JeuxActu - 16/ 20
Jeuxvideo.com - 15/ 20
LaPS4 - 91/ 100
Malditos Nerds - 8.5/ 10
Metro GameCentral - 7/ 10
Millenium - 77/ 100
Multiplayer.it - 7.5/ 10
Noisy Pixel - 9/ 10
PC Gamer - 58/ 100
PC Games - 8/ 10
PC Invasion - 8/ 10
PCGamesN - 7/ 10
PlayStation LifeStyle - 8.5/ 10
PlayStation Universe - 8/ 10
Press Start Australia - 8.5/ 10
PSX-Sense.nl - 8.5/ 10
Push Square - 7/ 10
Rely on Horror - 6.5/ 10
Screen Rant - 4/ 5
Shacknews - 9/ 10
SomosXbox - 9.2/ 10
SpazioGames - 8.5/ 10
Stevivor - 8/ 10
The Digital Fix - 10/ 10
The Games Machine - 8.4/ 10
TheSixthAxis - 9/ 10
TrueGaming - 7.5/ 10
Trusted Reviews - 70/ 100
Twinfinite - 3.5/ 5
USgamer - 3.5/ 5
Vandal - 8.4/ 10
VGC - 80/ 100
Video Chums - 7.5/ 10
VideoGamer - 8/ 10
Wccftech - 8.5/ 10
We Got This Covered - 90/ 100
Windows Central - 4.5/ 5
Worth Playing - 8.0/ 10
Xbox Achievements - 85/ 100
ZTGD - 8/ 10
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Resident Evil, Teknoloji