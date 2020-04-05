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Resident Evil 8'in Önümüzdeki Sene Çıkması Bekleniyor

Hayatta Kalma-Korku dendiğinde akla gelen ilk isim olan Resident Evil, bu sene Resident Evil 3 (2020) ile geri dönüş yapmıştı.

05.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:51
Resident Evil 8'in Önümüzdeki Sene Çıkması Bekleniyor
Hayatta Kalma-Korku dendiğinde akla gelen ilk isim olan Resident Evil, bu sene Resident Evil 3 (2020) ile geri dönüş yapmıştı. Verilen puanlar tutarsız gibi görünse de, genel olarak beğenildiği söylenebilir ki bunu bu ay içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen 2020 finansal yılı raporunda daha iyi göreceğiz. Öte yandan, daha önceden ortaya atılan bir iddia ile önümüzdeki sene yeni bir Resident Evil oyunu göreceğimize işaret ediyordu. Bu iddiayı ortaya atan Aesthetic Gamer, bu iddiasına yeni detaylar ekledi.

Resident Evil 8 önümüzdeki sene çıkabilir

Söylediğine göre önümüzdeki sene çıkacak olan Resident Evil oyunu, Resident Evil 8 olacak. Ne var ki bu oyun, geliştirilme aşamasının çoğunda Resident Evil: Revelations 3 olarak adlandırılmış. Aesthetic Gamer daha önceden Resident Evil 8 oyununun çıkmasına epey bir zaman olduğunu söylemişti ve bunun nedeni, oyunun geçtiğimiz sene geliştirilme aşamasında olduğundan dolayıydı. Ancak Capcom, Resident Evil 7: Biohazard ile arasında büyük bir boşluğun olmasını istememiş.

Japonya menşeli oyun devi, Resident Evil: Revelations 3 oyununu geliştirilme aşamasındayken kendi içinde bir teste tabi tutmuş. Geri dönüşlerin son derece olumlu olması karşısında, Resident Evil 8 oyununa dönüştürülmesi için fazladan bir yıl daha süre verilmiş. Bu süreçte de hikayede ve karakterlerde büyük değişiklikler yaşanacakmış. Bu da önceden duyduğumuz kurt adama benzeyen düşmanlar, ana karakterimizin Ethan olması ve köyde başlayıp bir şatoya kadar uzanacağımız şeklindeki hikaye detayının artık geçersiz olduğu anlamına geliyormuş.

Son olarak, önümüzdeki sene çıkması beklenen Resident Evil 8 oyununun esasen E3 2020 fuarında duyurulması planlanıyormuş ama bildiğiniz gibi fuar iptal olmuştu. Haliyle ne zaman duyurulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulması bekleniyormuş. Hem mevcut nesil hem de yeni nesle çıkacak olan oyun, aynı Resident Evil 7: Biohazard gibi birinci kişi bakış açısından oynanacakmış. Bunlara ek olarak, hikaye ve düşmanlar açısından seriden uzaklaşılacağı ve yanılsamalar, büyü, çılgınlık ve kimseye güvenmemek oyunun üzerine kurulu olduğu tema olacakmış.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Resident Evil: Revelations 3 olmasını ister miydiniz yoksa Resident Evil 8 fikri size daha mı hoş göründü? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Resident Evil, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Resident Evil 8'in Önümüzdeki Sene Çıkması Bekleniyor - Haberler

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