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Resim ve sanat atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren HATMEK'in Resim ve Sanat Atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi.

27.08.2019 16:15 Resim ve sanat atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi

Her yaş grubundan vatandaşın onlarca kurstan ücretsiz faydalandığı, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunduğu HATMEK kurslarını tamamlayan kursiyerler, hünerlerini bu kez Antakya'da sergiledi.

HATMEK'in Antakya'daki merkezinde resim ve sanat atölyesi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, yıl içerisinde aldıkları eğitim sonrasında başarılarını kendi hazırladıkları sergi ile taçlandırdı.

Yoğun olmasına rağmen keyifli bir kurs dönemini bitirerek eserlerini sergilediklerini ifade eden kursiyerlerin mutluluğu görülmeye değerdi.


Antakya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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