Resim Yaparak Stres Atıyorlar

Öğrendikleri bilgiler doğrultusunda sanat eserleri yapan kadınlar, resim kursunun mutlu olmalarına büyük katkı sunduğunu kaydettiler.

Şehitkamil Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle kadınların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanımlar Lokali'nde resim kursuna katılan kadınlar, resim yaparak üzerlerindeki negatif enerjiden ve stresten kurtulduklarını ifade ettiler. Öğretmenlerinden öğrendikleri bilgiler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren kadınalar, yaptıkları eserlerin kendileri ve sevdikleri için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdiler. Resim yapmanın kendilerine çok iyi geldiğini belirten kadınlar, boş vakitlerini Hanımlar Lokalinde resim yaparak değerlendirdiklerini söylediler.

GÜNÜN STRES VE SIKINTISINI BURADA RESİM YAPARAK ATIYORLAR

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Resim Eğitmeni Ferah Güneş, kursiyerlerin ürettikleriyle mutlu olduklarını belirterek, "Resim kursumuza; ev hanımları, emekli ve çalışan arkadaşlarımız katılım gösteriyor. 30 kursiyerimiz haftanın 4 günü resim eğitimi alıyor. Burada kursiyerlerimize yağlı boya resim tekniği, kabartma resim tekniği, soyut, somut ve değişik materyallerle birçok eğitimler veriyoruz. Kursumuza gelen arkadaşlarımızın burada yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kursiyerlerimiz, günün stres ve sıkıntısını da burada resim yaparak atıyorlar. Kurs süresince arkadaşlarımızla çok mutlu zamanlar geçiriyoruz. Kursiyerlerimiz gün sonunda buradan mutlu olarak ayrılıyor. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz, yaptıkları eserleri hem satarak aile ekonomisine de katkıda bulunabiliyorlar hem de yakın dostlarına hediye de edebiliyorlar. Buradan tüm ev hanımlarımızı kursumuza davet ediyorum" şeklinde konuştu.

RESİM YAPMAK BANA TERAPİ GİBİ GELİYOR

Boş vakitlerinde Hanımlar Lokali'ne giderek resim yaptığını anlatan kursiyer Nimet Kuyucu, "Yaklaşık iki aydır resim kursuna geliyorum ve kursa severek geliyorum. Her zaman resim yapmak istemiştim. Bu benim için bir fırsat oldu. İyi ki kursa katılmışım, burayı çok seviyorum. Resim yapmak bana terapi gibi geliyor. Çok memnunum. Arkadaşlarımız ile çok güzel zaman geçiriyoruz. Resim yapmak gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Herkese de tavsiye ederim. Bize bu fırsatları verdiği için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler