Haberler » Güncel » Resim yapmayı Tepebaşı'nda öğreniyorlar - Haber

Resim yapmayı Tepebaşı'nda öğreniyorlar

Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi'nde yetişkinlere yönelik açılan resim kursuna katılan kadınlar, hem resim yapmanın tekniklerini öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar.

09.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:30Resim yapmayı Tepebaşı'nda öğreniyorlar
Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi'nde yetişkinlere yönelik açılan resim kursuna katılan kadınlar, hem resim yapmanın tekniklerini öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nde ücretsiz olarak verilen kurslar da büyük beğeni topluyor.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan Hedef Batıkent Belde Evi'nde yetişkinlere yönelik güz döneminde açılan resim kursu ise resme meraklı kadınların yoğun ilgisini görüyor. Haftada bir gün üç grup halinde verilen kursa, 25 kadın katılıyor. Kursiyerler, uzman eğitmenlerden kara kalem ve yağlı boya tekniklerini öğrenerek, becerilerini kağıt ve tuvale döküyor.

Kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, "Buraya gelerek resim yapmanın tekniklerini konunun uzmanlarından öğreniyoruz. Ayrıca bir şeyler öğrenmenin yanı sıra da yeni arkadaşlar ediniyoruz, sosyalleşiyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27  Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı - Haber
18:27  Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:26  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş(YENİDEN) - Haber
18:26  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:24  Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:32:15