Saadet Partisi Adıyaman Besni İlçesi Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde SP Adıyaman Besni İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Adıyaman Besni İlçesi Belediye Başkan adayı Reşit Alkan kimdir?

REŞİT ALKAN KİMDİR?

Başkan adayı Alkan, 1972 tarihinde Besni'de dünyaya geldi. İlkokulu Besni Namık Kemal ilkokulunda, ortaokul ve liseyi Besni İmam- Hatip Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu.

BESNİ SPOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Reşit Alkan, babasından ötürü küçük yaşta siyasetle tanıştı. Gençlik yıllarında Milli Gençlik Vakfı'nda görev alarak aktif çalışmalarda bulundu. Babası Ömer Alkan, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde kurucu başkanlık, ilçe başkanlığı yaparak, belediye başkan adayı ve milletvekili adayı oldu. 1992 yılında iş hayatına atılan Alkan, MÜSİAD Eski Genel Başkanı Ali Bayramoğlu ile birlikte Samsun'da kömür işletmeciliği işiyle ilgilenmeye başladı. 2005 yılında kendi şirketini kurarak, madencilik ve enerji sektöründe faaliyette bulunmaya başladı. 1991 yılından itibaren MÜSİAD üyesi olan Alkan, Havza Sanayi ve Ticaret Odası meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aynı zamandaBesni Spor Yönetim Kurulu üyesidir. Reşit Alkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.