Haberler » Dünya » Reşit olmayan seks işçileri: Fransa'da aile içi şiddet kurbanı kızlar kadın tacirlerinin hedefinde - Haber

Reşit olmayan seks işçileri: Fransa'da aile içi şiddet kurbanı kızlar kadın tacirlerinin hedefinde

Fransa'da resmi rakamlara göre 6 ila 10 bin reşit olmayan hayat kadını bulunuyor ve bunların büyük bir kısmı 13 -16 yaş aralığında. Kadına Yönelik Şiddet Gözlemevi'nin raporuna göre göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı banliyöler kız çocuklarının seks işçisi olarak çalıştırıldığı bölgelerin başında.

12.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:16Reşit olmayan seks işçileri: Fransa'da aile içi şiddet kurbanı kızlar kadın tacirlerinin hedefinde
'da resmi rakamlara göre 6 ila 10 bin reşit olmayan hayat kadını bulunuyor ve onların büyük bir kısmı 13-16 yaş aralığında. Kadına Yönelik Şiddet Gözlemevi'nin yayımladığı son rapora göre, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı banliyöler kız çocuklarının seks işçisi olarak çalıştırıldığı bölgelerin başında geliyor.

Başkent Paris yakınlarındaki Seine-Saint-Denis banliyösünü raporlaştıran u zmanlar, henüz reşit olmayan genç kızları hayat kadını olmaya iten nedenleri inceledi. Rapora göre her üç kızdan biri 13 ila 15 yaşında. Genelde ebeveynleri ayrı olan bu çocukların büyük bir kısmının daha küçük yaşlarda fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. İncelemeye konu olan kızların ayrıca okul hayatında başarısız oldukları ve her üç kişiden birinin hayat kadınlığından önce sık sık evinden kaçtığı kaydedildi.
Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
16:18 Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı
16:17 Gazze'den İsrail'e roketli misilleme
16:16 AB Adalet Divanı'ndan İsrail'de tartışmalı bölge ürünlerine menşei etiketi zorunluluğu kararı
16:12 Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor
16:06 Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız
14:20 Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?
11:40 Avustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala öldü
04:34 Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi
00:06 Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj
21:18 Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:20:35